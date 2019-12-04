7人涉收購總統候選人連署書遭公訴　中國紅色統一黨主席畏罪潛逃

在台灣，今年6月成立的「中國紅色統一黨」，其主席黃榮章涉嫌現金收購總統、副總統候選人連署書。金門地檢署周三（4日）偵結此案，對李金澤等7人提起公訴。黃榮章目前畏罪潛逃，當局已發布通緝令。

中國紅色統一黨主席黃榮章（前排左3）登記參選2020年台灣總統選舉，目前因涉嫌現金收購總統、副總統候選人連署書被通緝。（中國紅色統一黨Facebook）

福建金門地方檢察署當日召開記者會，主任檢察官吳文城表示，福建省調查處提報情資，黃榮章從今年年中起，以每張連署書80到200元（新台幣．下同）的價錢，透過中國紅色統一黨法律顧問兼副主席李金澤，以及李璇、林嘉謙、陳建文、黃盟強、林芯瑜、王淑惠等人，向全台有正副總統候選人連署資格者行賄收購連署書。檢察官自9月23日起陸續搜索並傳喚相關人員到案。

此外，吳文城表示，9月間新聞報道指網上社交平台「Dcard」中，有人明目張膽以每張80元向有投票權的年輕學子收購連署書。檢方擴大偵辦，指揮金門縣警察局，結合台中地檢署向上溯源，又查出黃榮章又與林芯瑜、王淑惠收購連署書犯行，指揮警調陸續搜索查扣連署書3365張。李金澤等人到案後，以涉嫌重大諭知30萬元不等金額具保。

吳文城表示，雖然黃榮章畏罪潛逃遭通緝在案，但全案事證明確，因此當日就李金澤等7人涉犯總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」的行賄罪提起公訴。

公開資料顯示，中國紅色統一黨於今年6月成立，8月底經法院成立法人。同年9月，其黨主席黃榮章偕同柯振榮宣布登記參選2020年台灣總統選舉。

（中央社）