【2020大選】宋楚瑜宣布參選　第四度競逐台灣總統之位

今日（13日）上午，親民黨主席宋楚瑜召開記者會，正式表態參選總統，同時對外公布自己的副手人選，為有「廣告教母」之稱的余湘。 連同2004年作為連戰副手參選，此次為宋楚瑜第5次參加總統大選，第四度競逐台灣總統之位，其陣營發言人則將由資深媒體人于美人出任。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以贈送花籃，表達他對於政治導師宋楚瑜的尊敬。（譚英瑛／多維新聞）

依照台選務相關規定，目前除國民黨、民進黨外，手握總統大選門票的，僅剩下時代立量與親民黨，但由於時代力量早就對外表示2020年將不自提總統人選，唯剩下親民黨是否參戰尚有懸念。有傳國民黨籍的前台灣立法院長王金平曾爭取親民黨的提名，但最終在11月12日宣布放棄參選。

現年77歲的宋楚瑜曾在蔣經國任內擔任新聞局長，以及台灣首任民選省長。2000年以無黨籍參選台灣總統失利後成立親民黨。繼2000年後，他在2004年與國民黨合作競選總統但未果，之後2012、2016年競選亦嘗敗績。

宋楚瑜宣布參選。（洪嘉徽攝）

近年宋楚瑜憑藉與台北市長柯文哲的合作關係，又重新獲得輿論注目，2018年宋楚瑜不但讚揚柯文哲的「兩岸一家親」政策務實、踏實，更大力力挺柯文哲連任台北市長，但兩人關係隨着柯文哲於2019年8月籌組台灣民眾黨後，從緊密趨於冷凍。而先前時任親民黨籍議員黃珊珊受柯文哲之邀進入台北市府小內閣，也遭爆出由於事前未與宋楚瑜「打招呼」，惡化兩者關係。

面對宋楚瑜參選，柯文哲於11月13日接受訪問時表示，他已贈送花籃，還花時間討論花籃上要寫什麼，最終寫着「勇往直前」的花籃表示尊敬。

鴻海創辦人郭台銘不只請其幕僚劉宥彤、蔡沁瑜代表出席參選記者會，更送上署名花籃。（譚英瑛／多維新聞）

除了台灣總統席位之外，親民黨亦放眼立委選舉，日前已公布7名區域立委候選人，為法學博士石人仁、前職棒選手賴建豪、親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁、律師吳光中、資深檢察官王全中，以及具有科技業背景的傅家賢和黃朝淵。