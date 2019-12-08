【2020台灣大選】韓國瑜奔波造勢　宣布朱立倫任全台競選總部主委

距離明年1月11日的大選還有一個多月，國民黨總統候選人韓國瑜今天（8日）一連在台北市、新北市與桃園市奔波造勢拉票，先後出席客家後援會、大陸各省市同鄉後援會及牙醫界後援會成立大會、原住民後援會暨全台黨代表後援大會。 韓國瑜今天首度跟新北市長侯友宜在新北市同台造勢，韓國瑜並宣布，全台競選總部主委由前新北市長朱立倫接任，朱立倫與他及副手張善政將成為鑽石鐵三角。

今天上午，韓國瑜出席客家後援會成立大會時，國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄等人也出席支持，並由韓國瑜授戰旗予後援會總會長范成連，范成連接着再為韓國瑜戴上斗笠、客家花布與客家挑擔，期許韓國瑜為民挑起重擔，繼續奮鬥打拚。

中國國民黨總統候選人韓國瑜（戴笠挑擔者），出席客家後援會時頭戴斗笠、頸系花布與肩挑扁擔。（韓國瑜競選辦公室）

韓國瑜致詞時表示，一般人以為客家人的精神是「硬頸」，但其實應該是「忠義」：「對國家盡忠，對朋友有義」，稱譽客家人具有慎終追遠、晴耕雨讀的良好傳統。但是蔡英文若繼續連任，台灣人民會在選出「苦、茫、翻、亂」的字之後，再以「慘慘慘」三個字形容處境。韓國瑜抨擊蔡英文令沒有能力治理台灣，讓「中華民國」處於風雨飄搖、兩岸關係動盪不安，因此期許客家鄉親能站出來以選票捍衛台灣。

韓國瑜於11月5日在苗栗縣造勢時，曾提及「創建『中華民國』的孫中山是客家人，如今『中華民國』風雨飄搖，懇求客家鄉親團結共同捍衛」。今天韓國瑜再度強調要發出第三支穿雲箭，號召全球客家人站出來，發揚忠義精神，宣稱：「保衛『中華民國』，客家人、客家的鄉親，比任何人責任更重大，因為創建『中華民國』、是我們客家人孫中山先生創立的。要拜託各位客家鄉親，最危險的一刻，要挺身而出，用選票捍衛我們『中華民國』、保護我們台灣人民，保護我們代代子孫能夠安居樂業。」

國民黨總統參選人韓國瑜（左2）、副總統參選人張善政（右2）出席大陸各省市同鄉後援會造勢活動，眾人攜手高呼口號。（中央社）

稍後的大陸各省市同鄉會後援會上，韓國瑜授旗後援會總會長戴良川，並與副總統候選人張善政同台共同拉票。韓國瑜表示，民主政治政權更迭是常態，但明年不只是政權更替，更是『中華民國』生死存亡的保衛戰，四年前台灣人民讓民進黨執政、立法院席次過半；但四年來，台灣人民選出「苦、茫、翻、亂」四個字表達心聲，台灣正在快速沉淪，因此懇請台灣鄉親全力動員、集中選票衝刺，務必要把民進黨的執政地位翻轉過來，務將台灣沉悶的氣氛轉為朝氣蓬勃。

接着韓國瑜偕同張善政，於午間出席牙醫界後援會造勢大會，吳敦義也到場宣傳。現場響起「國瑜善政、擅於國政」的口號。韓國瑜將戰旗授予後援會總會長劉俊言，劉總會長則致送牙醫政策白皮書，提供韓國瑜當選後施政參考。張善政致詞時當場承諾，未來當選後將突破政府組織框架，表態支持成立「牙醫政司」：「我們百分之一千支持」。

韓國瑜出席牙醫界後援會時，承諾當選後將大力推動醫療觀光。（韓國瑜競選辦公室）

韓國瑜則說，口腔衛生與人民健康息息相關，要叮嚀孩子睡前有無刷牙，牙齒與眼睛對下一代健康來說都十分重要。韓國瑜又提到，將來會大力推動觀光醫療，且牙醫將在此間扮演非常重要的角色，並引許多人為了「生命回春」遠赴烏克蘭施打胎盤素為例，宣稱「問題是，台灣醫生這麼優秀、醫護人員這麼強大，為什麼我們觀光醫療沒有盡全力推動？」韓國瑜還稱「澳門70萬人口，一年送1萬人去泰國曼谷做健康檢查」，因此他在澳門人前來拜訪時，請託澳門人改赴台灣高雄做健康檢查，結果「澳門人大為驚豔」，因為台灣醫院五彩繽紛、服務態度細膩。所以韓國瑜聲稱除了好山好水與美食之外，台灣「獨霸全亞洲、甚至獨霸全球的醫療功力，實在是太重要太重要」。

韓國瑜宣布，與副總統參選人張善政（前右）、全台競選總部主委朱立倫（前左）組成「鑽石鐵三角」。

韓國瑜今天下午在板橋第二運動場舉行「新北市總統、副總統暨立法委員聯合競選總部成立大會」造勢活動；新北市長侯友宜日前皆以市政繁忙為由，未與韓國瑜同台，今天首度到場力挺，破除不合傳言。

韓國瑜在致詞時大喊要新北民眾一票拉一票，集中選票爆破，讓國民黨總統與12席立委全壘打。韓國瑜在致詞尾聲，牽起新北市前市長朱立倫的手，宣布他接任全台競選總部主委，韓國瑜並說他與張善政、朱立倫將成為「鑽石鐵三角」。

韓國瑜全台後援總會長、全台顧問團總團長已分別由前國民黨主席連戰、前國民黨副主席林豐正擔任，現在全台競總主委由朱立倫接任，競選組織架構「三巨頭」確定到位。