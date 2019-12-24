台北市議會通過與布拉格締結姐妹市　明年1月柯文哲訪歐簽署協議

北京市與捷克首都布拉格市10月解除友城關係並暫停一切官方往來。布拉格議會於當地時間12月12日通過投票通過與台北市締結為姐妹市的議案。 台北市議會今天（24日）通過台北市政府與布拉格市締結姐妹市案，協議名稱沿用台灣台北市。市府發言人周台竹說，後續會向行政院報備，並通知駐台捷克經濟文化辦事處。

2019年3月28日，捷克布拉格市長賀瑞普（左）拜會台北市長柯文哲，並獲贈「榮譽市民狀」。（中央社）

據中央社報道，台北市議會今天下午召開大會，審議包含北市與布拉格市締結姐妹市等案。該案順利通過，協議內容沿用「台灣台北市」（The City Of Taipei, Taiwan）。

台北市議會通過名稱後提出要求，內容提到全力支持北市府發展城市外交，建議北市府未來簽署締結姐妹市文件時，應遵循外交部「地方政府與外國地方政府結盟應行注意事項」辦理。

台北市府發言人周台竹表示，議會下午通過締結姐妹市案，協議內容則跟原本送入議會內容一樣，感謝議會協助，後續將向行政院報備，並通知駐台捷克經濟文化辦事處；台北市長柯文哲明年1月間赴歐考察時，就可簽署締結姐妹市。

北京市政府10日10日發聲明稱，立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。（資料圖片）

此前，布拉格市政府10月初宣布，取消3年前與北京簽署結為姐妹城市關係的友城協議，因為北京不願意重新談判協議中有關「一個中國」條款的措辭。

針對布拉格的做法，北京市人民政府外事辦公室10日10日也發表聲明稱，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。

聲明稱，2018年11月以來，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中國嚴正立場和強烈反對，屢屢在台灣、涉藏等涉及中國核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政，公然挑戰同北京市的友誠關係，造成惡劣影響，北京市對此表示嚴正抗議。

另外，中國駐捷克大使館官網10月8日發布消息稱，注意到布拉格市委會決定單方面終止該市與北京市簽署的友城協議並提交市議會審議。這種行為可謂背信棄義，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍。