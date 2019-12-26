【馬英九洩密案】約詢承審法官惹議　獨派監委盼與不同意見者辯論

在台灣，由於前總統馬英九洩密案無罪確定，獨派色彩濃厚的台灣監察委員陳師孟擬約詢台北地方法院承審法官唐玥。但此舉除了惹來監察權干預司法權的問題，更引發台灣法官協會的反彈，逾千名法官參與連署，並認為陳師孟的作為系「違憲行使調查權」。 對此，陳師孟周四（26日）表示，願與不同意見者公開辯論，並盼能借此釐清台灣司法權與監察權的競合問題。

具大炮性格、又無法掩飾其挺扁立場的監委陳師孟。（台聯提供）

陳師孟是在蔡英文執政時期受提名成為台灣監委，但其「大炮性格」、親近前總統陳水扁的政治立場，讓他在監委任上頻傳爭議。例如甫上任之際就高喊將「辦藍不辦綠」，他對於監察權干涉司法權的底線，也讓其頻繁惹議，重挫台灣人民對綠營治下的司法信任。

此次陳師孟再度惹議，但獨派政黨台灣團結聯盟（台聯）在26日前往台灣監察院召開記者會，除了表達對於陳師孟約詢唐玥，並稱「司法是黨國思想最後防線」等理念的肯定之外，更親送鮮花為陳師孟加油打氣。

相對於外界無法苟同陳師孟約談馬案庭審法官的舉動，台聯反為陳師孟加油打氣記者會。（台聯提供）

面對外界的質疑，陳師孟認為，他並不是閒着沒事就去干涉司法，之所以如此，是因為他掌握到台灣司法內部有出現一些侵害人權的情況。他還把中國大陸政府作為「擋箭牌」，稱希望台灣司法界不要走上既顢頇又心虛，還將他人拒於外面，更對外面說這一塊「是我的紅線」、「是我的核心，你們不能來碰」，一旦碰了就稱其為「干涉、干預」。

陳師孟還稱，他覺得台灣司法界如此想法完全是「法西斯」、「專制政權」的思考，並希望這種事情不要在台灣發生。