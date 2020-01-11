【2020台灣大選】台灣中選會宣布：蔡英文當選第15任總統

2020年台灣總統與立委選舉今天（11日）進行投開票，中選會主委李進勇晚間宣布，民進黨總統候選人蔡英文與副總統候選人賴清德當選第15任總統與副總統。

中選會公布的最終得票數。（中選會）

根據中選會資料，蔡英文與賴清德獲得817萬231票，得票率約57.13%；國民黨總統候選人韓國瑜與副手張善政獲552萬2119票，得票率約38.61%；親民黨總統候選人宋楚瑜與副手余湘獲60萬8590票，得票率約4.26%。據悉，今年共超過1400萬人參與投票。

蔡英文本次得票不僅超越2016年獲得的689萬票，更打破2008年前總統馬英九創下的765萬9014票最高得票紀錄，創下1996年總統直選以來的最高票紀錄。

資料顯示，2008年當選人為國民黨馬英九及蕭萬長，得票數為7,659,014票，得票率58.44%。2012年當選人為國民黨馬英九及吳敦義，得票數為6,891,139票，得票率51.60%，2016年當選人為民進黨蔡英文及陳建仁，得票數為6,894,744票，得票率56.12%。

此外，民進黨區域立委席次得到48席，不分區立委得到13席，共計61席，達成「完全執政」的目標。而國民黨區域立委席次得到25席，不分區立委得到13席，共計38席。此外，台灣民眾黨的不分區立委有5席，而時代力量則有3席。

資料顯示，2008年，國民黨立委有81席，民進黨有27席。2012年，國民黨立委有64席，民進黨有40席。2016年，國民黨立委有35席，民進黨有68席。

（中央社）