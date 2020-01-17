林鄭談話堅持一國兩制　 「香港經驗」仍值得選後台灣關注

2020年台灣大選結束，台灣社會逐漸恢復常軌的同時，可以預見在選舉時被高度關注的「香港騷亂」，也將逐漸淡出台灣人的視野。不過，建議台灣人民持續關注，尤其是票返蔡英文藉以表態「反兩制台灣方案」的817萬人。

為何？因為歷經長達7個月的騷亂後，特首林鄭月娥於1月16日出席香港立法會問答大會，回答有關「一國兩制」在香港前景的詢問時表示，有足夠的理由相信，「一國兩制」會行穩致遠，2047年後（自1997年香港回歸中國後起算50年）都不會改變。

蔡英文接受BBC專訪，表示會備戰保護「中華民國民灣」主權。（台灣總統府提供）

不可否認，「香港因素」讓原本民調低迷的蔡英文「撿到原子彈」，並成為她順利連任關鍵，也讓她有底氣向北京喊話「拒絕一國兩制」。而處在「原爆點」的林鄭月娥，在香港民意於區議會議員選舉讓「泛民派」大勝表態後，首度出席立法會問答大會，當前台灣民意期待林鄭「認錯」，也在情理之中。

不過，林鄭卻繼續彈着「一國兩制」老調，甚至還要香港青年珍惜，並預言鄧小平承諾的「馬照跑、舞照跳，50年不變」的2047年大限屆滿之後也不會有所變化。林鄭月娥發言的「冥頑不靈」、「僵化頑固」，看在於香港騷亂、台灣大選中相互聲援的港、台青年眼中，除了「是可忍，孰不可忍」，大概沒有二話，甚至台灣青年還會油生「還好我的一票可以選總統」的「小確幸」。

特首林鄭月娥1月16日出席立法會問答大會。（余俊亮攝）

必須向感到「小確幸」的台青先當頭潑一盆冷水，獲得強大台灣民意支持的蔡英文，不僅要求北京與台灣良性對話，在接受英國廣播公司（BBC）專訪時，還顯露保衛「中華民國台灣」的自信。但國台辦對台「和平統一、一國兩制」方針絲毫未變，甚至還以「撼山易，撼九二共識難」為產生「自我懷疑」的國民黨打上一劑強心針，並明快的表示不會中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單，揭示「實質惠台」路線不變，不會因為蔡英文大勝「懲罰」台灣人民。

簡言之，不論是香港「泛民」大勝與台灣蔡英文的大勝，對北京來說，同樣以「馬照跑、舞照跳」冷靜處理。

或許有人會說，林鄭是北京欽選，與蔡英文沒有可比性。話說得沒錯，但對北京來說，給台、港、澳門居民的承諾都是「尊重制度差異」、「維持現有生活方式」的「一國兩制」。

在此前提下，如何在香港、澳門落實「兩制」給台灣看，一直是北京的重要任務。尤其在香港因為對「一國一制」的恐懼，以「和理非」、「武鬥」雙管齊下「抗暴」，歷經長達7個月時間騷亂後，引發台灣人高度同理心，這是蔡英文之所以得票數能衝高的根本原因。

因此，在香港社會自騷亂中恢復平靜後，北京與港府如何在社會分配比台灣更不公平，對立、撕裂及高度不信任港府及北京情緒已經生成的情況下，持續堅定的推展「兩制」，絕對是林鄭與北京的難題，而這個「香港經驗」，對台灣來說，遠比騷亂前香港的「兩制」，更值得台灣人民持續關注。

騷亂後的香港，如何落實堅定落實「兩制」，更值得選後的台灣關注。（新華社）

「今日香港，明日台灣」是2014年「太陽花學運」時盛行的一句「反兩制」口號，如果北京與港府能在香港騷亂平靜後，以合宜政策解決香港的深層次結構矛盾，不只維持香港「現有生活方式」，甚至因為經濟繁榮、分配公平得以「改善現有生活方式」，或許能扭轉「今日香港，明日台灣」在台灣青年族群中的負面意涵。

畢竟，蔡英文的任期至多只有再4年，而中共「中華民族偉大復興」的2049年大限還有29年，民意如流水，北京仍有大把時間去以「兩制」的成果解除台、港民眾對「一國一制」的恐懼，也無怪乎北京不急着回應台灣當下高漲的「抗中」民意。