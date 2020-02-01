台灣新任立委報到就職　立法院院長幾可篤定由民進黨拿下

台灣立法院第10屆立委於2月1日報到、就職，並將選出下任的正、副院長，由於民進黨拿下國會過半席次，黨團支持的前行政院長游錫堃、立委蔡其昌「堃昌配」組合，幾可篤定當選，但最終結果為何，仍有待中午和下午的投票結果出爐。

依據立法院規劃的流程，台灣第10屆立委於上午8時開始報到、9時30分宣誓就職後，全體立委在議場前合影留念；之後的10時30分，先舉行立法院長選舉投票，並於12時開票，14時30分則舉行副院長選舉投票，16時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。

台灣第10屆立委報到，原民立委穿戴傳統服飾。（洪嘉徽／多維新聞）

民進黨團在1月30日的黨團大會中決定，一致鼓掌支持游錫堃和蔡其昌的「堃昌配」，國民黨則在1月31日推舉立委賴士葆、楊瓊瓔爭取立院龍頭寶座，位居第三大黨的台灣民眾黨，決定立法院長支持游錫堃，但副院長自推自家的新進立委賴香伶。不過民進黨在這次國會議席中，單獨拿下過半的61席，國民黨僅有38席，台灣民眾黨雖為國會第三大黨，但也只有5席席次，民進黨的「堃昌配」幾可篤定拿下立法院正副院長。

游錫堃報到前受訪表示，是否能成為新任立法院長，他還在努力當中，但擔任立委能替國家及社會盡棉薄之力感到非常高興，也很榮幸，他也指出，來到立法院「有興奮，但不會緊張」，過去他曾擔任8年的民意代表，且擔任行政院長期間，也常常來立法院備詢，當年他來立院備詢時，共有225名立委，數量是現在的一半，因此他對立法院算是熟悉。

國民黨明星立委蔣萬安帶着妻小走紅毯。（洪嘉徽／多維新聞）

至於立法院何時開議，須由新任立法院長召集朝野協商決定，據瞭解，應訂於2月中下旬左右。