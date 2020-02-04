【武漢肺炎】台灣宣布兩周內曾赴大陸的外籍人士　周五起禁止入境

武漢肺炎疫情持續。台灣外交部今日（4日）表示，自本周五（2月7日）起，針對14天內曾經入境或居住中國大陸的外籍人士，將禁止入境台灣。當中包含享有免簽證待遇、落地簽證、電子簽證待遇及持有效簽證的外籍人士，將影響多少人仍待估計。

台灣宣布，14日內曾赴大陸的外籍人士，自本周五（2月7日）起禁止入境。（中央社）

外交部領事事務局局長葉非比表示，14天內曾經入境或居住中國大陸的外籍人士，若真的有急難、急迫性要到台灣，可備齊文件，到外館申請簽證，但赴中國大陸一級或二級流行區域者，是不會受理簽證。

如要申請簽證，需準備文件包含具明過去14天內的旅遊史；7日內健康檢查證明，不得有發燒大於等於38度、上呼吸道感染或肺部感染等症狀；簽署入台後如有病徵應該立刻通報台灣衛生機關的切結書；依來台事由備妥其他申請簽證的相關文件。

台外交部領事事務局局長葉非比表示，為因應新型冠狀病毒疫情，將有新的入境管制措施。 （屈彥辰／多維新聞）

據知，疫情最嚴重的湖北省已被台灣列入「一級流行地區」，廣東省和浙江溫州列為「二級流行地區」。自明日（5日）起，浙江全省亦將列入「二級流行地區」。居住在這些地區的大陸人士會被禁止入境台灣。

葉非比表示，主要是根據世界衛生組織對疫情的研判，以及其他國家對外籍人士入境的參考。（資料圖片）

未來視疫情狀況調整更新

葉非比續指，已持有台灣效期內居留證而擬返台的外籍人士，若在14日內曾經入境或居住在中國大陸者，於其返台後將限制居住，並應自主管理兩周。

外籍人士入境、居住港澳地區者不在此限，過境中國大陸也不在新措施的範圍之內。但，只要曾經到過中國大陸武漢肺炎一級或二級流行區域，簽證申請完全不會受理。

葉非比表示，主要是根據世界衛生組織對疫情的研判，以及其他國家對外籍人士入境的參考，因此在這個時間點做出對外籍人士的管制措施，強調上述措施將是未來疫情狀況調整更新。