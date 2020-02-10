【武漢肺炎】台灣宣布11日凌晨起暫緩港澳人士包括學生入境

武漢肺炎疫情持續。台灣衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中2月10日表示，考量廣東疫情嚴峻，且廣東與港澳間往來頻繁，雖然此前已經宣布陸港澳入境、轉機者都已列為居家檢疫對象，但為了加強防疫，故決定自2月11日凌晨起擴大管制，港澳人士除了商務履約活動、跨國企業內部調動（含陪同人員）、已取得台灣居留證之配偶及未成年子女外，包含港澳學生，均暫緩赴台。

港澳生也將暫緩入台。圖為台灣大學。（資料圖片）

此前，台灣疫情指揮中心在2月8日即已宣布，繼湖北省後，廣東省也列入一級流行疫區。對於新頒港澳人士入台管制措施，台陸委會亦同步聲明台衛福部的指示，另責已持有有效入出境證者推遲赴台、港澳學生亦暫緩入台，且所有獲准入台者一律均須進行居家檢疫14天，相關措施將會視未來疫情狀況隨時調整更新。

針對港澳生因暫緩赴台，可能影響就學權益一事，台教育部長潘文忠指稱，台疫情指揮中心於2月3號已宣布暫緩陸生赴台，各大學於2月7日已提出針對陸生的「安心就學」措施，如今港澳生也將暫緩入台，相關就學措施也會適用於港澳地區學生。

他表示，根據教育部與移民署資料顯示，在台灣讀書的港澳學生共10844名，7972人尚未入境。由於指揮中心宣布7日後入境的港澳人士要居家檢疫14天，因此7日至11日之間來台的港澳學生，需配合居家檢疫14天規定，完成檢疫後可與台灣學生一同上課，尚未入境的港澳學生將以「安心就學」方案協助。

潘文忠指出，台教育部會從寬認定學校彈性修業安排，並責成學校以彈性修課、學分抵免等多元方式進行修課，全力協助學生可以如期完成課業，所需相關經費由教育部補助。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中呼籲不要製造隔離者與社會間的對立，逼人隱匿疫情。（中央社）

正協調滯留武漢台人第二波包機

有關滯留武漢台人第二波包機的人數與時間為何？台陸委會副主委陳明祺指出，目前正透過各種管道積極溝通、協調中，台陸委會將以台行政院長蘇貞昌所指示的原則處理，包括弱勢、檢疫優先等原則。

陳時中則強調，針對武漢台人包機問題，台疫情指揮中心方面會強烈要求以弱勢、檢疫為優先，還有就是「量力而為」，基本原則就是守護包機成員的安全、量力而為，這時多餘的話，都是屬於「政治放話」，不適合現階段發言。

陳時中籲不要造成隔離者跟民眾的對立

對於網絡上出現「起底」確診病患住家地點一事，陳時中直言，「知道這些人住哪，對社會有什麼幫助？」他指出，當社會與隔離者出現對立的時候，只會害人害己，反而會讓越來越多人不敢被隔離，後果就是隱匿疫情。強調如果社會氛圍逼得人要做出隱匿的行為，這對防疫工作是很大的傷害，會讓疫情更加嚴峻。

陳時中呼籲，不要讓社會氛圍造成隔離者跟民眾的對立，而要讓大家願意配合防疫，這是防疫上重要的行為與心態。