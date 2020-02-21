【觀察】當心「美式粉紅泡泡」　薛瑞福傳遞美助台訊息暗潮洶湧

美國國防部前印太安全事務助理部長、現任華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福於2月19日訪台，並在台灣國防部智庫──國防安全研究院，就「台美關係：強化印太區域安全」主題發表公開演講。

薛瑞福（Randall Schriver）於演講中表示，台灣處在美國印太戰略的核心，美國應作為橋樑，協助台灣強化與「區域關鍵國家」的合作關係，如澳洲、日本、韓國等，美方並應協助台灣拓展國際參與空間。薛瑞福隨即劍指中國大陸，又說美國沒有野心與中國從事地理概念上的競爭，美國的唯一野心是維持印太區域的自由開放，以及維護各項普世價值，中國軍機屢屢擾台，是極其危險跟挑釁的──薛瑞福此言無疑是為美國的印太戰略賦予「大義」名分，同時指涉中國大陸的舉措已證明中方是試圖擾亂區域秩序的野心國家。

美國國防部前印太安全事務助理部長、現任華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福2020年2月19日訪台。 （洪嘉徽／多維新聞）

薛瑞福一向被認為是美國的「對中鷹派」，而他此次訪台的身分最引人注意的是智庫主席，以此身分推展非官方的外交關係，並充當「信使」捎來美方助台的訊息，更對中國大陸公開喊話，台灣已被美國列為印太戰略的核心，中國大陸切勿試圖衝撞美國建構的區域秩序。

美國信使薛瑞福帶來的「美式粉紅泡泡」是如此美好，台灣也跟着這個「美好想象」，認為美國真是台灣的好盟友，美國將會成為台灣有力的後盾，台灣人也會進一步投射虛無的希望予這個國際關係處理比誰都更現實主義的強權。

薛瑞福的說法是很具美式外交味道的「行話」，說台灣是美國印太戰略的核心，呼籲美國要協助台灣深化周邊國家的關係，話是不錯，不過具體來講究竟該怎麼做，薛瑞福倒是留了一手。當台灣「確定」被美國納入戰略之中，給了個戰略核心的美名，沒有給個承諾以及相隨承諾的實踐時間，一方面美國卻跟中國大陸眉來眼去，在貿易戰上逼迫中方讓步，取得貿易上的利益，台灣便得想想美國信使帶來的訊息到底是「禍心」還是「好心」。儘管台灣被徹底推向美國那方的情況，某種程度來說，是中方自找的，沒有抓準台灣內部受「芒果乾」影響的社會脈動，甚而更加強硬的「促統」，台灣仍必須在兩強之間儘可能找一個平衡，依循舊冷戰時期的歷史經驗暨脈絡，選擇站隊美國未必是好事。

美國航母駛入南海。 （多維新聞）

美國對於國際關係的處理，向來相當現實主義，也非常的本位主義，以台灣為中美間調節衝突的開關，以台灣內部的統獨之爭作為中美博弈的籌碼，現在的情況是中美之間處於競爭對抗狀態，中美的互動關係是浮動的，若中美貿易戰趨緩，中國妥協讓步、美方也不死嗑到底，美方拿到想要的東西便見好就收，那麼此刻美方釋出給台灣的「利多」，就會一項一項收回去，此刻所見的「美方善意」將可能不復見。

反之，若中美衝突升高，台灣便會基於美國戰略的考量，以核心之姿站在抗中第一線。當情勢升高到戰爭狀態，台灣成為「代理人戰爭」（proxy war）的犧牲品，台海也將成為中美的試兵場，中美雙方比任何國家、任何人都更想知道對方到底是不是「紙老虎」。

所以，總的來講，薛瑞福這個美國信使捎來的助台訊息固然眼前看起來是「好心」，但從長遠看，那是美國在將台灣綁上他們戰車的「禍心」。這種看似平靜友好的發言，甚有論者認為那是台美關係正常化的前哨，冷靜想想就會發現更有可能是口蜜腹劍、暗潮洶湧。