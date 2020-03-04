【新冠肺炎】台稱陸網軍散佈疫情假訊息　國台辦：綠營捏造謠言

新冠肺炎疫情讓兩岸民間對立情緒不斷上升，近來「假訊息」已成為兩地網民相互攻擊的「武器」。針對台官方日前指責大陸「網軍」在台散佈疫情的假訊息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於3月3日表示，民進黨當局聲稱所謂「大陸網友在台散佈疫情假信息」完全是編織謊言。

朱鳳蓮批評，民進黨當局不斷操縱綠媒、網軍，大肆散佈大陸疫情謠言，肆意在兩岸同胞之間煽動仇恨。（中央社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，2月底開始，台灣網路密集出現疫情「假訊息」，包括桃園市政府發出「封城」公文、台政府燒死新冠肺炎患者、台軍方接管台北市、台灣因新冠肺炎死了200人等。

其中有些假訊息被嫌「太假」，例如有網民自稱「我六叔是在屏東養青蛙的，昨天他送貨到屏東體育館，保安攔住不給進，說裏面在做大通鋪臨時醫院，原來南部已經有700多例了」。由於保安、青蛙送到體育館等疑點，很快被識破，連台行政院長蘇貞昌也跳出來澄清。還有假消息稱「台北大巨蛋埋了許多新冠肺炎死者」，圖片卻用電影劇照，同樣引來吐槽。

台灣調查局研判，大陸網民製造台灣假訊息的原因之一是為了報復台灣網民傳大陸假訊息。圖為台灣媒體關於台灣與大陸的假訊息報道。（微博＠台灣傻事）

台警政署刑事警察局、法務部調查局日前都將矛頭指向大陸。刑事警察局稱2月29日一天就接獲18件疫情假訊息案件，根據內容分析多數是大陸人士捏造；調查局則表示，許多不實訊息經溯源追查發現，是大陸「微博」、「帝吧」社群網絡水軍，透過Facebook人頭帳號，偽裝成台灣用戶來散佈。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於3月3日指出，「新冠肺炎疫情發生後，大陸方面傾全力抗擊疫情，始終把兩岸同胞生命安全和身體健康放在第一位，積極為在大陸台胞提供防疫服務和生活幫助，精心醫治台胞患者，通過春節加班機運送部分滯留湖北合胞返鄉。」

朱鳳蓮批評，「民進黨當局卻不斷操縱綠營政客、綠色媒體和豢養的『網軍』，大肆捏造、散佈關於大陸疫情的不實信息和謠言，攻擊大陸防疫舉措，對陸配、陸生、台商採取冷血的歧視性政策，肆意在兩岸同胞之間製造隔閡、煽動仇恨。」

她說，「奉勸民進黨當局，借疫情進行政治操弄、捏造謠言，只會搬起石頭砸自己的腳。」

事實上，兩岸網民掀起「假訊息」大戰，背後是因疫情升温的兩岸對立情緒。台灣部分媒體乘着台灣民間的「反中」氛圍，大肆報道未經查證的大陸疫情假訊息，以博眼球。甚至有媒體刻意對大陸新聞造假，稱是「對中國的信息戰」。

這引來大陸官方與民間不滿，大陸《人民日報》海外版2月26日就曾以「一場疫情撕下台當局畫皮」為題，點名批評台灣媒體人造謠，包括「北京變武漢啦」、「死在方艙醫院就在那裏燒一燒了」等言論，指控台灣政府「放任假新聞假消息滿天飛」。

台灣調查局資通安全處副主任劉家榮日前就曾指出，大陸網民製造假訊息的因素，一是大陸網民對台限制口罩出口大陸表達不滿；其次是認為台灣網民在大陸釋放假訊息，基於報復心態，以牙還牙。

平心而論，打擊假訊息不該有雙重標準，台政府在杜絕台灣疫情假訊息的同時，也不該放任大陸的疫情假訊息流竄。否則在兩岸官方冰封、春天遙遙無期的現狀下，一旦民間也陷入仇恨對立，台灣將失去控管衝突的重要安全閥。