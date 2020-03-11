台灣修法嚴禁電訊設備標示「中國台灣」　不改正將禁售

華為早前在台灣發售新款智能手機，被發現更新系統後會顯示「中國台灣」，結果被台灣政府要求一度停售其中三款手機。 台灣通訊傳播委員會（NCC）在周三（11日）通過修正案，正式訂明未來手機、平板設備若在產品與包裝上標示「中國台灣」字樣，將會廢止審定證明，變相禁售，新措施最快將於5月中旬實施。

據了解，華為早前將手機的系統地區與來電顯示中的「台灣」改作「中國台灣」，NCC其後就要求限期改正，並將華為三款違規的手機P30、P30 Pro與nova 5T一度下架。此外，據台媒報道，小米、vivo等品牌亦自事件發生後，都再沒有新機在台灣發售，NCC的資料庫更顯示目前沒有來自中國大陸的主要品牌有通過審核。

華為手機早前被發現更新系統後，「來電紀錄」、「時區設定」、「軟體保固地區」等資訊中的「台灣」，都被改為「中國台灣」。（資料圖片）

NCC在周三的委員會議上通過《電訊終端設備審驗辦法》第20條修正草案，增訂第20條第2項第4款規定，以完備法制，擴大適用範圍至所有電訊終端設備。電訊終端設備如果在台灣販售，必須先經過NCC審驗，獲得審定證明。所謂電訊終端設備，是指直接連接電訊業者主機的設備，像是手機、平板電腦、智能手錶或機頂盒等。

NCC主任秘書蕭祈宏指，待修正案完成後續程序並發布後，已取得審定證明的電訊終端設備，包括設備本體、說明書、包裝盒、內建韌體或軟體螢幕顯示，如果被發現有損害台灣的國家尊嚴，經限期要求改正而未改正，NCC或原驗證機構亦能以廢止審定證明，換言之將不能在台灣販售。

（中央社）