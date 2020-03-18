【新冠肺炎】台灣宣布19日起非台籍人士一律限制入境

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球多國蔓延。台灣中央流行疫情指揮中心今天（18日）上午召開記者會，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中宣布，由於國際疫情持續升溫，境外移入個案暴增，從3月19日零時起，非台灣籍人員一律限制入境；所有入境者不論國籍，一律居家檢疫14天。 陳時中說，現在光是處理返台民眾就已經對醫療造成壓力，再不限制「就來不及了」。

台灣外交部長吳釗燮在會上補充指出，非台籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可外，一律拒絕入境，經許可入境者應配合指揮中心相關檢疫規定，以上規定將視疫情調整，由指揮官宣布。

吳釗燮表示，實施時間是由台北時間19日零時起計；境外航班若起飛時間晚於台北時間19日零時，就會適用。

台灣近日新增多宗境外輸入確診病例。圖為桃園機場。（資料圖片）

今明新增確診「會很多」

台灣近幾日境外輸入確診病例愈來愈多，陳時中今天早上到立法院做工作報告時表示，這兩周是關鍵危險期，今、明的新增確診病例會很多，沒有鬆懈本錢。

陳時中說，現在疫情非常嚴峻，之前本土案例比境外移入案例多，但本土案例數量控制住了，但境外移入病例快速增加，這幾天還會多更多，現在是危險的抗疫期。

（綜合報道）