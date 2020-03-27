專訪前國民黨副秘張雅屏（三）：兩岸軍事緊張　陸第一擊或攻東沙

台灣方面日前有消息傳出，指美國在台協會主席莫健3月抵台與民進黨立委餐敘時提出警示，指台海正面臨爆發軍事衝突的高度風險。對於兩岸情勢緊張議題，國民黨前副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏接受《香港01》專訪時指出，根據他與戰略研究人士及大陸涉台學界交換的意見，兩岸軍事確實緊張，對岸第一擊可能鎖定有震撼度，但引發區域緊張風險相對較低的東沙島。

美國在台協會主席莫健3月訪台時，向綠營人士警告，指台海正面臨爆發軍事衝突的高度風險，使得兩岸軍事衝突議題，再度躍到枱面上。圖為台軍F-16操演，模擬攔截敵機。（中央社）

張雅屏表示，為什麼2019年初習近平突然拋出「一國兩制台灣方案」？有必要嗎？是在提醒誰呢？想建造什麼樣的結構或框架嗎？畢竟任何重大的政治宣言出台，一定都不是突然的，必有「烹煮」的過程存在。張雅屏指出，根據他們所了解的，對岸認為，自己已經讓台方維持現狀這麼久了，就怕維持現狀只要一久，就不再只是過渡型態而已，反成為終極型態，對大陸而言，無論兩岸有沒有要往終極統一的方向走，台灣方面就是在拖，使兩岸「實質分裂」。

張雅屏表示，自己可以理解陸方對於兩岸關係進一步推展的期望，可是他們的推展，並沒有先與國民黨商量過，如同兩個人在跳舞，一方踩到了對方的腳，國民黨的腳就被踩住了，使國民黨對內的論述空間更為狹小，甚至不敢講，結果就使得民進黨搭配台灣教科書去中化的優勢，得到更多發揮的空間。

前國民黨副秘書長張雅屏接受專訪，暢談兩岸、國民黨內局勢等議題。（洪嘉徽／多維新聞）

張雅屏感歎，這20年來一路讀書長大的年輕人，腦袋裝的訊息就是這些，「你怎麼可能期待，他們突然覺得台灣和大陸是中國的一部分，這件事情根本不在他們的學習過程中呈現過。」

張雅屏指出，中華民國這四個字，甚至都可以用台灣兩字取代，從中華民國在台灣，變成中華民國是台灣。既然現在已經是這樣的思維，又要怎麼扭轉回來？對此，張雅屏反而認為，也不見得要變動回來，事實上，只要釐清一個問題，便不難理解為何不必扭轉枱灣教科書的去中化，那就是「究竟是台灣獨立了，才能保住中華民國」、「還是中華民國能生存，才能保住台灣」？

蔡英文3月24日視察台南陸軍第203旅，蔡英文與受訓役男一同振臂高呼「戰力強」。（中央社）

張雅屏分析，很明顯的，不論是讓台灣朝法理獨立路線走，或是有其他實質動作，例如宣布獨立或修改憲法，產生法理台獨的論點或動作，台灣都將面臨到戰爭的可能性，可是我們準備好了嗎？說到底，就算不打獨立戰爭，都該有所準備，因為對岸從來沒有放棄武力統一。

談到兩岸的軍事衝突風險，張雅屏忍不住感歎，儘管大部分台灣年輕人都說不可能，就連外傳莫健（James Moriarty）要台灣做好準備，許多人仍認為兩岸不可能打起來，但自己最近真的覺得情勢不妙。張雅屏分析，現在在對岸，不論網民或一般民眾，都能感受到他們仇台氣氛高漲，若要打台灣，可說一點壓力都沒有，就算大陸台辦系統對綠營相對友善，但到這個節骨眼，也很難再講些什麼，甚至連對台研究學者群也都到了對和緩兩岸無話可說的窘境。若以對岸做戰爭準備的前提而言，某種程度上，現在已經達到了可以動手的標準。

莫健（左）3月初曾訪台，外傳他向綠營人士示警，指兩岸軍事衝突風險升高。（中央社）

談到這裏，張雅屏又拋出一個議題，假如兩岸出現軍事衝突，大陸第一擊可能攻打哪裏？對此，張雅屏指出，經過他與幾個涉及軍略的人士交換意見的結果認為，對岸第一擊不太可能打台灣本島，而是以打外島為主，而哪些地方打了的後遺症最小？經評估後有三個目標點，分別是釣魚台、太平島及東沙島，其他像是馬祖東引、金門烏坵等，都是台灣很明確的領域，可能性較低。

東沙島陸域面積約1.74平方公里，島上豎有「南海屏障」碑，設有機場、氣象台、漁民服務站、衛星追蹤站等設施，由高雄市政府代管。（台灣行政院網站）

張雅屏表示，然而在釣魚台、太平島、東沙島三個目標中，釣魚台又與日方有所牽涉，但本次在防疫，陸方和日本表現出相親相愛的態度，使得打釣魚台的機率降低，然而位處南沙的太平島，因周邊國家虎視眈眈，甚至美方看似也有興趣，攻打的壓力也很大。最後，攻打東沙島的可能性最大，畢竟東沙島離海南島也相對近，條件相對方便，可是攻打東沙對台灣造成的震撼效應，不亞於其他目標，對台灣民心的刺激是足夠，對周邊其他國家的造成的緊張氣氛，又相對比較低。

張雅屏指出，儘管經過如此分析，他也相信，還是有人認為兩岸不可能發生軍事衝突，因為對岸一旦動手打東沙，美國一定會有馳援動作，但這個論述的前提是，中共打東沙就像放煙火一樣，是打開心的而已。張雅屏表示，若從戰略佈局的角度而言，打東沙只是一個明確的警告，並定會伴隨着但書，對台灣進行要求，假如台灣沒有做到，還會有進一步的動作，例如癱瘓台灣指揮樞紐，搞定整件事情的過程，絕不可能拖超過一週，否則對岸不會輕易動手，只不過東沙很可能是第一擊。

3月16日晚9時左右，解放軍殲-11、空警-500等多型多架戰機在台灣西南外海貼近海峽中線的位置進行夜航訓練，台灣空軍多架戰機自嘉義及台南基地升空警戒。（網上圖片）

張雅屏不諱言表示，連大陸方面對台有深入研究的學者，都感覺到會打，就連對台學者群都已感受到這樣的暗示或準備，足顯當前情勢真的非常不妙。

張雅屏指出，若江啟臣領導的國民黨之中，仍沒有一種把兩岸和平當一回事的聲音，便無法對中國大陸內部產生壓力，近來他自己也推動國民黨前主席洪秀柱透過影片，不斷表達對兩岸和平的訴求，彰顯中華民國憲法（一中）的意涵。張雅屏承認，這麼做並得不到主流關注，還可能被譏諷是「舔共」但為什麼還是非做不可？張雅屏強調，只不過是要維繫那一丁點還可能存在的善意，畢竟和平也不是免費的。