陸台船隻金門衝撞　台智庫：兩岸或掀灰色地帶衝突

根據台灣《中央社》報道，一大陸快艇於3月16日闖入台灣海域，與台海巡署多功能艇發生衝撞。台灣的國防安全研究院（以下簡稱國防院）表示，從「灰色地帶衝突」概念來看，這次事件可解讀為中國升高衝突的徵兆，是對台灣國安的新挑戰。

國防院日前發佈《國防安全周報》指出，台灣海巡署與金門水產試驗所船隻在小金門檳榔嶼海域驅離中國漁船，過程中10多艘無船名的中國大陸快艇闖入台灣海域，除投擲石塊、酒瓶外，也衝撞海巡署多功能艇，當下海巡署擊發11枚震撼彈、沙包彈才將其驅離。

根據台灣媒體中央社報道，大陸快艇於3月16日闖入台灣海域，與海巡署多功能艇發生衝撞。（中央社）

根據國防院說明，灰色地帶衝突（grey zone conflicts）指的是「未達戰爭門坎且非傳統或非常規的武力使用」，主動攻擊方讓意在讓被攻擊方猶豫，使其難以定奪是否要以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，但無論是延遲決策、做出誤判，都可能是敵方的目的。

由此觀之，大陸快艇衝撞海巡署多功能艇之事，其性質雖難以評斷，卻創造台灣在回應上的不確定性，故可解讀為中國大陸升高衝突的徵兆，如此一來，便可與解放軍在3月16日於夜間擾台事件串連考量。

國防院認為此次陸艇衝撞事件，可與解放軍軍機擾台事件串聯。（台國防部）

國防院認為，倘若兩岸情勢緊張，中國大陸以大量漁船接近、甚至闖入台灣海域，中間又夾雜海警、海軍船艦，台灣便可能面臨兩難。若以海巡（警察單位）出面執法，此舉雖有正當性，卻對抗不了對方有組織的挑釁；若直接出動海軍，則有可能被指為挑釁、升高對立，給其製造衝突的機會。

國防院稱，這些海上民兵平日各有工作，卻在閒暇時於福建和浙江接受軍事訓練與思想教育，成為潛在勢力，得在必要時接受召集，利用其非軍、非警特殊身份，執行通訊、間諜、衝撞、騷擾他國船隻、封鎖海上通道與奪取珊瑚礁和淺灘等準軍事任務，並在任務結束後則接受國家的燃料補助與額外報酬。

國防院表示，國際社會迄今尚無有效反制灰色地帶衝突的方式，故未來美國、日本應協助東南亞國家建立海上執法體系與提升執法能力，一方面可借功能性的合作，強化與區域國家鏈接，另一方面也借各國警察能力的提升，創造集體效果，以此嚇阻大陸。