【新冠肺炎】台夜總會小姐染疫已列70接觸者 　武漢台人仍有管制

台灣流行疫情指揮中心4月10日14時宣布，台灣新增2例新冠肺炎確診病例，以及1例確診死亡病例。新增之確診個案均為境外移入，其中1例曾搭乘3月30日自紐約返台的班機，該班機累計已有11人確診，同班機扣除確診者，其餘325人將陸續進行病毒篩檢。目前台灣累計確診數為382例，分別為328例境外移入及54例本土病例，其中6人死亡，91人解除隔離。

台疾管署副署長莊人祥指出，台灣380例新冠肺炎病例，有273例為無併發症之輕症、81例肺炎、14例嚴重肺炎、12例急性呼吸窘迫症候羣。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

埃及旅遊史慢性病老翁不幸病逝

疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，死者為曾參與埃及旅遊團70多歲、患有慢性病史的男性成員。根據疫情指揮中心資料顯示，該個案是於3月17日有發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，3月19日確診，入院時無明顯肺炎。

陳時中表示，個案在3月20日肺部浸潤明顯增加，因呼吸窘迫轉入加護病房，不幸於4月9日病逝。台灣的確診死亡率由1.32％提高為1.57％。

對於該個案的治療過程，台疾管署署長周志浩表示，個案在呼吸功能變差後，有使用呼吸器和葉克膜，但很遺憾沒有救回來。治療過程中沒有使用如瑞德西韋、奎寧等抗病毒藥物。此外，周志浩指出，目前台灣治療中病況較嚴重的個案多以60歲、70歲不等的高齡者為主，且因潛在疾病而有併發症。

台灣在4月9日無預警宣布，有男、女陪侍的舞廳和夜總會無限期休業，不少從業人員也面臨失業帶來的生計壓力。（中央社）

夜總會女公關疫調難度高

台灣在4月8日新增的1名不明感染源本土病例，身份經證實為夜總會女公關，由於該個案的工作型態等因素，其接觸對象和感染源的調查備受社會關切。有關疫調進度，台疾管署副署長莊人祥說，目前已匡列的接觸者為70多人，採檢5人，3人為陰性，2人檢驗中，疫調持續進行中，至於還沒辦法掌握的相關人等，還在與警方合作了解中。

由於該夜總會女公關曾向疫調人員自述「沒有上班、生活單純」，這是否涉及「隱匿」、而影響疫調，台疾管署副署長莊人祥指出，該個案的職業身份疫調人員應該是有掌握到，但他坦言向媒體說明的部分會比較保守，因為擔心講太多，會破壞晚間的疫調行動。

對於是否以「隱匿疫調」對該個案開罰？在4月9日曾表示個案有「難言之隱」的陳時中認為，是否開罰還需要研判，一般應訊時，也不會因為講錯一次就開罰。

不會針對夜總會、舞廳特別紓困

此外，疫情指揮中心在4月9日考量有男、女陪侍的夜總會和舞廳，其營業活動難以維持社交安全距離等因素，無預警宣布全台夜總會和舞廳無限期停業。對於相關從業人員因停業而面臨的生計問題，是否有相應的紓困方案？陳時中表示，不會特別針對該行業進行紓困，相關從業人員可適用現行紓困措施，有不足處再討論。

在武漢4月8日解封后，武漢台人何時能返台，迄今仍無解答。（中央社）

武漢沒有全然解封 武漢台人仍有返台管制

至於湖北和武漢已陸續解封，為何台灣迄今仍不解除對於滯鄂台人的身份註記，讓他們能自行搭機返台？陳時中認為，武漢並沒有全然解封，還有小區管理，其他中國大陸城市也還對武漢保持警覺，台灣對武漢解封能掌握的資訊，比中國大陸內部更不清楚，因此目前還沒有解除武漢台人身份註記的計畫。而武漢解封后，武漢台人的返台包機事宜，兩岸仍持續溝通中。

澄清7,600萬片流向不明口罩去哪

民眾黨立委高虹安4月10日於台立法院質詢時指出，其發現2月到3月中政府的口罩總量和配售量間有高達7,612萬片口罩流向不明。對此，陳時中稱高虹安為大數據專家，他沒有仔細看算法，但這數字應該八九不離十。

陳時中表示，這些口罩數量是台灣14天9片口罩新制的儲備量，他說因為有這些口罩量，口罩配售才能自4月9日起，從每7天3片口罩提高為每14天9片口罩，而4月9日當天台灣共賣出1,855萬片口罩，供應成人176萬人，兒童27萬人。

台灣的清明節假期從4月2日至5日，不少民眾選擇外出旅遊，境內各景點人潮爆滿。（中央社）

觀光景點、市場等公共場所人流控管

在4月初台灣為期4天的清明連假，有眾多旅遊景點人潮爆滿，近日疑似感染新冠肺炎的個案通報採檢數量也隨之增加。為避免密集人潮流動帶來的社區傳染風險，疫情指揮中心宣布即日起著名觀光景點、國家級公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。

在夜市、傳統市場和商圈，攤商和消費者應全程戴口罩，各場所也要提出對人流的總量管制計畫；戶外風景區，原則上以周邊停車場作為流量控管重點，若停車場車輛達50%，將發出警訊，提醒民眾適度改變行程；在寺廟方面，將輔導廟方控管參拜人數。

此外，在連續假期前，將針對熱門觀光遊樂業旅館及知名景點大型旅館，進行住房率調查，要求業者落實出入動線及用餐分流等措施。