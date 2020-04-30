台灣86人任職大陸黨政軍被查處　陸委會：不是要讓台人害怕

台籍內媒記者張經義被陸委會以違反《兩岸條例》，送交台「國家通訊傳播委員會」（NCC）查處，日前更爆出大陸《環球時報》台北特約記者也被查處。對此，台陸委會副主委陳明祺30日（周四）指出，包括張經義等86人，相關主管機關正在查處中。但他澄清，關於《環球時報》的台北特約記者，仍在搜集相關事證「了解中」，尚未進入查處程序。

陳明祺強調，查處台人並非是要阻止台人赴陸就職，與去年通過的《反滲透法》等相關法律一樣，都是為了促進兩岸健康交流，不是要讓台人害怕。（楊家鑫／多維新聞）

據悉，張經義是以違反《兩岸條例》第33條第2項規定「台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。而自2004年禁止例示公告以來，已裁罰37人，其中絕大多數都在2019年。

4月30日，台陸委會舉行例行記者會。陸委會副主委陳明祺指出，這86個案例是近三年來陸續查辦的，且除了張經義，其餘85人都不是任職於媒體。

有媒體追問，張經義身為華府記者，其報道專注美國新聞，如何判定違法？陳明祺表示，案件由主管機關NCC處理，NCC會對相關事項進行通盤了解，他的報道內容也會包含其中。

他表示，陸委會是認定張經義任職的單位違反《兩岸條例》，並提交主管機關作事實認定，由相關機關開會判定其擔任的職務內容是否違反「涉及國家認同或基本忠誠度」、「對台統戰工作」、「有妨害國家安全或利益之虞」等三原則。

至於被「舉報」台人越來越多，加上去年的《反滲透法》等法令通過，是否會令赴陸工作的台灣人「人心惶惶」。陳明祺則表示，並沒有看到舉報越來越多的狀況，而且舉報必須附上相關足夠證據才能進入查處，當事人也都有陳述機會。

他強調，不需要無限延伸，台政府並沒有意思要阻止台人赴大陸就職，只是在法律範圍內作必要防護，包括去年通過的相關法律，都是為了「促進兩岸健康有序交流，並不是要讓更多人擔心害怕」。

另一方面，關於台灣民間團體推動「制憲公投」，大陸國台辦評論稱是把台灣推向危險深淵，陳明祺表示，「基於兩岸制度落差，雙方互相了解確實有困難。對我們來說，公投是公民合法的政治權力跟直接民意的表達，屬於民主社會意見表達的一個常態。相關提案會根據相關規定來處理」。

他指出，台政府依據《中華民國憲法》、《兩岸條例》及其相關法律來處理兩岸事務。任何有關國家主權跟兩岸關係等政治性的議題均高度複雜敏感，相關事項應通盤評估整體情勢，妥善因應處理。

張經義事件引發台灣媒體議論，陳明祺強調，是否裁罰，要由主管機關判定其「職務內容」是否違反上述三原則。圖為張經義在白宮發言。(YouTube＠The White House)

此外，針對荷蘭在台辦事處名稱「升級」，國台辦表示不滿，陳明祺重申，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，台灣跟各方維持正常交流互動是我們的權力。中共長期以片面的一中原則限縮台灣的國際空間，阻撓台灣與國際社會的合作互動。這並沒辦法獲得國際社會的認同，更無助於兩岸的良性互動。」