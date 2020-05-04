台灣《性隱私侵害防制條例》一讀通過　羅志祥事件或將有法可罰

2020年4月底，台灣明星藝人「小豬」羅志祥被女友周揚青在微博爆料指控，即使有穩定交往對象，還是長期與多名不特定女性有性關係，甚至刻意尋找一夜情與參加性愛派對的機會，讓羅志祥名聲掃地，多款在中國大陸的代言被撤下，兩個綜藝節目《創造營2020》與《極限挑戰》都在微博宣布撤下小豬的相關內容，甚至可能被廠商提出賠償。

周揚青發長文證實已與羅志祥分手，同時大爆男方私生活不檢點。（周揚青﹑羅志祥微博圖片）

無巧不巧，由於之前南韓網路性剝削的「N號門」沸沸揚揚，台灣立法委員蘇巧慧提出立法《性侵害隱私條例》的草案，並於5月1日在立法院一讀通過。若三讀通過立法，未來只要未經對方同意、公開散佈其性行為的隱私，最高可處五年有期徒刑；如果是報復性、以損害對方名譽為目的的散佈，還能加重1/2的刑期。

由於法條草案中第18條明確規定：「未經同意散佈、播送或販賣他人性隱私資訊內容之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞」，也就是不限定錄音、錄影，而是連文字或是口述都能包括在內。而且也不限定公開傳播，在草案其他條文中，光是「告訴別人」都可能觸法，最高判處三年有期徒刑。

如果這條草案立法通過，未來的「周揚青們」只要是在台灣境內散佈對方性事上的訊息（例如性癖好或性事頻率等等），就會成為受罰的對象；而且，由於周揚青以「女友」身分貼文，又表示要讓社會知道羅志祥的真面目，很可能會被認為是出於報復目的，而被加重刑責。另外，新聞報道如果刊登「羅志祥們」的身分、姓名，或是引述性隱私的內容，也會遭到罰款。

羅志祥事後表示鄭重的向周揚青道歉。（羅志祥IG）

甚至，就算是在私密的網路論壇裏交流性事，也會因為草案內容並未限定「公開傳播」，也可能成為判罰的對象。而在草案的其他內容裏，也包括「暗示」其他任何人的性隱私內容，也會被判處最高三年有期徒刑。

蘇巧慧於5月2日在臉書貼文表示，這條草案是於2018年就提出過了，和羅志祥事件並不相關。是因為2020年又爆發「N號門」事件，證明性隱私外泄問題越來越嚴重，而朝野各黨派立委也都有共識，才會迅速完成草案的一讀。

但是，其實在2018年的草案中，是限定了性隱私「影像」，而並沒有包括文字、圖畫、聲音與其他方式。而且，2018年的舊草案，也只處罰「公開散佈」，並不處罰「告訴第三人」的這種方式。

台灣有評論認為，這樣的新草案大量限縮了「言論自由」的空間，憂心台灣的言論自由，是否正在開倒車。保護「性隱私」是否應該採取激烈手段，和言論自由之間的分寸應該如何拿捏，可能成為未來草案審核的著眼點。