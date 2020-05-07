台綠營民調：蔡英文滿意度74.5%達歷史新高

有綠營背景的新台灣國策智庫7日召開民調基金會，公布台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及台灣主要部會首長施政表現滿意度調查（調查時間為4月25日至28日）。數據指出，台灣民眾對蔡英文的滿意度來到歷史高點，達74.5%，68.9%的台灣民眾對蘇貞昌表現感到滿意；此外，在台灣15個主要部會首長滿意度方面，由衛生福利部長陳時中拔得頭籌，滿意度突破九成，達93.9%。

根據該份民調指出，在2020年大選結束後，民進黨的政黨支持度達到歷史新高點，來到40.5%；國民黨則一路狂跌，只剩下9.2%，與新興政黨台灣民眾黨的支持度出現交叉，台灣民眾黨的支持度維持在11.5%，而時代力量維持在6.9%左右。

新台灣國策智庫召開民調基金會，公布蔡英文、蘇貞昌及台灣主要部會首長施政表現滿意度調查。（洪嘉徽／多維新聞）

細究蔡英文的滿意度趨勢變化，74.5%的高滿意度中，包括非常滿意的29%、還算滿意的45.5%，較前次調查上升22.7%；不滿意蔡英文施政表現者則有13.8%，較前次調查下降21.1%。蘇貞昌的滿意度（68.9%）的滿意度也較前次調查增加20.2%；不滿意者來到21.4%，較前次調查減少14.1%，觀察歷來數據變化，蘇貞昌的滿意度始終大於不滿意度。

至於其他內閣成員的滿意度，前三名分別為台灣衛福部陳時中（93.9%）、交通部長林佳龍（66.2%）、外交部長吳釗燮（54.6%），整體來看，所有部會首長的滿意度都有上升的趨勢。

台灣真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，由於這份民調是透過電話調查，年輕族群比例相對較少，所以蔡英文跟蘇貞昌的滿意度，可能還稍低於現實的滿意度。他又稱，若從兩人的民調滿意度來分析5月20日後的人事佈局，蔡英文有絕對的組閣自由度，且蘇貞昌的支持度也很高，不會有被迫換掉的問題，「5月20日後的內閣，應該是蔡英文意志的內閣」。

蔡英文（中）近日到新北市汽車駕駛員職業工會視察紓困金發放情形。（中央社）

陳俐甫特別提及過去是藍軍基本盤的桃園、新竹、苗栗地區，可能出現結構性的改變，蔡英文在先前的選舉，雖然都以「客家妹」自詡，但在桃竹苗地區的表現並不出色，但這次桃竹苗地區對蔡英文的滿意度，竟然達到七成，蘇貞昌的滿意度也有到六成，可能代表深藍支持狀況出現鬆動。

新台灣國策智庫（Taiwan Brain Trust）為台獨運動領袖辜寬敏於2010年1月所創立，乃一政策創新、研究諮詢與政經風險評估機構，原隸屬財團法人新台灣和平基金會，2016年9月1日後改隸財團法人凱達格蘭基金會，創辦人為台灣前總統陳水扁。