【蔡英文5.20就職】講稿提前劇透　兩岸態度重回2016年基調

台灣總統蔡英文成功連任，將於明天（20日）展開第二個任期。在明日就職典禮上蔡英文的演說，關於兩岸部分，確定蔡英文將會重申當選後所提過的「和平、對等、民主、對話」八字箴言，作為兩岸政策的基本原則，並強調絕不接受一國兩制、矮化台灣、破壞現狀的作法，未來處理兩岸事務，則會依循《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，目標是維持台海和平穩定。

據瞭解，蔡英文520講稿，兩岸部分維持2016年基調。（台灣總統府）

據瞭解，蔡英文5月20日的就職談話，共分為四大部分，第一部分會提及台灣作為一個共同體的概念，強調台灣人民感受到「國家的光榮感」，並言及團結可以讓台灣面對挑戰。蔡英文將於演說中感謝全體台灣民眾，在疫情期間的共同努力，包括一起忍受防疫過程中的諸多不適、展現公民美德，共同努力讓台灣防疫成功，並受到國際注目。

第二部分，蔡英文將闡述美中貿易衝突以降，到疫情對全球造成衝擊，已結構性地改變全球政經秩序，不僅導致產業鏈重組、民眾生活型態改變，也改變了台灣在國際及區域中的角色定位。面對這樣的空前挑戰，蔡英文認為這是台灣的一個機會，要針對新局面展開超前部署，面對挑戰訂定未來國家生存發展的策略。據瞭解，蔡英文將進一步就產業發展、社會安定、國家安全，以及民主深化等四大面向進行闡述。

首先，在產業發展上，蔡英文將強調，台灣會在「五加二」產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業，目標是要讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。這六大戰略，包括：第一、持續強化資訊跟數位相關產業發展，利用半導體、資通訊產業優勢，讓台灣成為下個世代資訊科技重要基地；第二、發展結合5G世代、數位轉型，及資安產業；第三、接軌全球生物及醫療科技產業；四、發展軍民集成德國防及戰略產業，包括進軍航空及太空產業；第五、加速綠電與再生能源產業，蔡英文將舉過去四年台灣成為國際再生能源投資熱點為例，希望經過四年努力，台灣可以成為亞太綠能中心；第六則是建構確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。

蔡英文另將主張，把台灣內需化為產業發展動能，同時建立國家隊，打造國家品牌，包括後續金融體制革新等，讓台灣產業發展能有更好的金融支援與安全的發展環境。

蔡英文將強調，台灣會在「五加二」產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業，目標是要讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。（中央社）

在社會安定面向上，蔡英文將首先申明健康防疫安全網的建立，包括疾病防治、醫療、防疫物資等等相關產業能量的建立，讓台灣社會不管在高齡、未來流行病發生等等，都有更好的因應能量；第二是社會安全網的補漏，蔡英文會提及近期台灣社會關注的社會安全網資安事件，談到社會安全網的漏洞彌補，也會在過程中強調，應該有更多的政府責任。

至於外界高度關切的國家安全面向，蔡英文的演說講稿將分三層次陳述，第一是國防事務改革，包括加速不對稱戰力發展、後備動員制度改革、後備部隊的裝備升級及體制優化，以及部隊管理制度的改善，蔡英文認為在維持戰力的團隊軍紀，跟社會價值對個人尊重之間，應該要取得一個平衡。

第二是積極的國際參與。蔡英文將舉過去四年台灣在國際反恐、人道救援、非傳統安全和宗教自由等領域，都有很多參與，蔡英文將在20日的演說中宣示，持續積極參與國際組織，跟理念相近國家更深化彼此之間的夥伴關係，同時也會參與區域合作的各項機制，貢獻亞太區域和平、繁榮、穩定。第三是兩岸和平部分，蔡英文將重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，決不接受一國兩制、矮化台灣、破壞現狀的做法，未來在處理兩岸事務上，會依循《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理，目標是維持台海和平穩定。

兩岸和平部分，蔡英文將重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，決不接受一國兩制、矮化台灣、破壞現狀的做法。（資料圖片）

至於在民主深化方面，則主要提及國家體制強化跟民主制度的深化，蔡英文將在演說中提到，台灣立法院接下來要成立修憲委員會，針對政府制度、人民權利等等各項憲改議題，於委員會平台充分對話，讓憲政制度可以與時俱進，契合台灣社會的價值。同時，司法改革也會持續腳步，行政院組織改造工程也將進行重新盤點，強化治理能力。蔡英文另也期許8月成立的國家人權委員會，能成為監察院轉型的起點，未來考試院新團隊上路後，也會請考試院提出改革方案，以培育現代政府所需的治理人才，作為改革目標。

據瞭解，蔡英文演說的第四部份將以重申「2300萬人作為共同體的意義」作結，並再次言謝所有參與防疫的政府團隊、產業及全體台灣民眾，呼籲社會經過這次防疫經驗，能使台灣更團結，也因為台灣更團結，讓台灣受到國際注目與肯定，創造出台灣人自己的光榮。