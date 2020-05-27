民共平台無解　前民進黨幹部：密使難負荷，黨際交流不可能

蔡英文5月20日就職演說前夕，有黨政人士向台媒釋出「民共平台」的訊息，引起台灣社會諸多討論，民進黨前中國事務部副主任、兩岸政策協會秘書長張百達向《多維新聞》表示，民共平台要先確認定義，就他來看，包括密使、智庫交流都不算是民共平台的範疇，而以他對蔡英文的了解，蔡英文不會讓兩岸交流回到國共那種「政黨先談」的模式進行。另在官方公開的管道全數中斷的狀態下，民共間縱有密使溝通，也難以負荷現在的兩岸事務，所以兩辦兩會溝通的重啟，對兩岸交流來說才是正途，避免兩岸出現不必要的內耗。

其實以蔡英文2019年回應習五點的速度之快，台灣政媒圈早就有人猜測，蔡英文或是民進黨在中國大陸有些管道，民共之間可能不如外界認為的那般「涇渭分明」，加上蔡英文本身的兩岸政策屬民進黨中的務實派，且就職演說中，對兩岸重啟交流也有相當期待，這些迹象都讓「民共平台」帶來相當的想像性。但張百達指出，蔡英文回應習五點之所以如此迅速，是因為國安團隊有先預演、做過兵推，一些假設方案都已判斷到，所以等到習近平講出「兩制台灣」方案，台灣方面就把預擬的方案端出來，他的判斷，應該不是蔡英文在大陸那邊有些「管道」。

蔡英文5月20日就職演說，談及《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，對中共釋出善意。（台灣總統府）

政黨對政黨是矮化

張百達認為，就他的理解，蔡政府的立場是不願走回過去國共那一套，國民黨的兩岸交流，很常是國共兩黨先談，再由政府方面接下後續工作，且政黨對政黨，某種程度是「相對矮化」，等於把政府邊緣化，這是蔡英文不願看到的。而兩岸體制不同，中國大陸以黨領政，台灣是民選政府，存在政黨無法代表政府的問題，即使蔡英文回任民進黨黨主席，回覆黨政同步，但在兩岸議題上，還是會由政府來主導，不太可能會由民共兩黨的政黨機制來取代，否則不只蔡英文沒辦法接受，台灣社會也沒辦法接受這樣的方式。

但張百達也強調，如果兩岸重啟交流，除了官方之間或官方授權的管道外，一些民進黨智庫和大陸的交流，「如果北京願意，當然也是可以考慮的，不需要排斥」，但要拿捏分際，不要逾越自己的角色。

張百達說，一些綠營的智庫，過去也不是沒有去大陸交流過，例如「小英教育基金會」在2014年就派出陣容龐大的訪問團訪問北京，也曾邀請大陸的學者專家訪台對話「人民幣國際化」議題，只不過這種交流不能取代官方的接觸與對話，只能扮演輔助面的角色，而非主導性的角色。

張百張說，一些綠營的智庫，過去也不是沒有去大陸交流過，只不過這種交流不能取代官方的接觸與對話，只能扮演輔助面的角色，而非主導性的角色。（洪嘉徽／多維新聞）

張百達另指出，對兩岸來說最好的狀況，是官方的兩辦兩會能重啟對話，就一些當前的，或未來的議題進行一些交流，有些問題不一定能解決，但至少能減低誤判，或相互了解對方的立場為何，畢竟如果雙方因沒有交流對話，產生誤判，進而採取一些不必要的過度反應，「是很冤枉的事情，只會加劇兩岸之間不必要的內耗」。

由於兩岸之間的官方交流，目前「多軌中斷」，回顧過去，李登輝時代曾有「密使」穿梭其中，在兩岸交流中扮演重要角色，有人猜測，蔡英文和習近平之間，可能也有自己的密使代為傳話。張百達對此認為，密使嚴格來說，非屬「民共平台」的範疇，像是李登輝時代較為着名的密使，如蘇志誠、張榮豐，兩人都不是代表政黨，而是以「總統特使身分」去跟大陸的代表溝通，不算政黨平台，而是政府對政府的秘密渠道，但目前兩岸之間有沒有這種秘密渠道，「不是說你想有就有」，有沒有他不瞭解，但很有可能是沒有的。即使真的有密使這個祕密渠道，以目前兩岸事務之繁複，這種密使對話也難以解決諸如經貿、關税、知識產權等議題，高層之間的交流，主要是一種戰略性的對話和溝通，不可能去處理既細又廣的事務。

扁時代多人冒名假稱密使

張百達強調，李登輝時代會透過密使進行對話，是因為當時兩岸間處於一個較為封閉的狀況，但這些年下來，兩岸之間經貿、社會等交流已經相當密切，當時透過密使來做一些戰略性的溝通，或一些操作，是為建立兩岸的互信，但現在的狀況早已走過那個階段，不該再回到以前的階段，因此還是以兩岸官方的兩辦兩會重啟對話，才是正辦。張百達連帶提及，這種秘密溝通渠道，過去陳水扁時代就有許多人打着旗幟，冒名說得到各自方面的授權，企圖在這之中獲取一些個人利益，所以身分上的確認非常重要，但如果兩岸官方能夠重啟對話，那就不需要去東猜西猜，「這個陳明通是不是真的，那個李大維是不是假的」，從而避免這種困擾。

陳水扁時代，許多人打着旗號，冒名說得到各自方面的授權，企圖在這之中獲取一些個人利益。（多維新聞）

張百達進一步定義何為「民共平台」，即兩岸最高領導人透過政黨平台，授權部分人士去處理兩岸關係，例如前國民黨主席吳敦義，就是授權時任國民黨大陸事務部主任周繼祥處理兩岸事務，而民進黨現在執政，相對國民黨來說，有政黨跟政府兩個平台，只不過民進黨應不會像之前的國民黨一樣，以兩軌並行，甚至多以政黨為平台和對岸溝通，而傾向使用政府行事，但這也不是說兩岸政黨和智庫就不能互相交流，而是要拿捏好分際，不要逾越政府的角色，畢竟「如果都能通，相輔相成有什麼不好，多一些溝通交流是必要的」。

最後，張百達也對蔡英文新的兩岸人事佈局持正面看法，認為陸委會主委陳明通過去參與兩岸事務程度相當深，對兩岸議題了解也建立了人脈，陳明通續任陸委會主委，代表蔡英文對陳明通的繼續重用，對兩岸關係是一個正面訊號；而李大維從國安會秘書長轉任海基會董事長，由於蔡英文對李大維相當信任，加上李大維過去長期在蔡英文身邊，對蔡英文的兩岸立場應相當了解，能準確執行蔡英文的意志，蔡英文將李大維放在海基會，代表對兩岸關係有所期待，是一個善意的訊號，「等待春暖花開」。