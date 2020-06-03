中研院民調：逾7成台人不視大陸政府是朋友　創歷史新高

據台灣中央研究院社會所2日（周二）發布的最新民調顯示，台灣民意最近一年來最顯著的變化是愈來愈多民眾不再把中國大陸政府當朋友。73%的台灣民眾不同意「中國大陸政府是台灣的朋友」，創歷史新高。 在香港議題上，高達67.1%民眾支持反修例運動，32.9%不支持反修例運動。

73%的台灣民眾不同意「中國大陸政府是台灣的朋友」，創歷史新高。（中研院社會所）

中研院社會所稱，過去幾年台灣民眾同意與不同意「中國大陸政府是台灣朋友」的比例約是4：6。2019年5月，被問及「中國大陸政府是台灣的朋友」，台灣民眾同意者佔38%，不同意者58%；但今年5月的調查顯示，只有23%同意「中國大陸政府是台灣的朋友」，不同意者升高到73%。

年輕人中更有逾8成人不願意把中國大陸政府當朋友。在教育程度方面，高教育程度者也較大比率不同意把中國大陸政府當朋友。值得注意的是，即便是國民黨支持者，不同意「中國大陸政府是台灣朋友」的比率也超過半數，分別為同意46%，不同意54%。

中研院社會所研究員陳志柔分析，過去一年以來，台灣民眾目睹中美貿易戰、香港反修例運動、中國大陸對台急推「一國兩制」，加上今年1月蔡英文勝選後，緊接著新冠肺炎疫情由中國大陸散播到全球，台灣政府應對疫情得到民眾高度支持；反觀中國大陸政府對台灣的敵意不減，中國大陸在世衛及香港問題上也背離台灣民意的期望，因此願意對中國大陸政府以朋友看待者急遽降低。

在香港議題上，高達67.1%台灣民眾支持反修例運動，只有32.9%不支持反修例運動。（資料圖片／盧翊銘攝）

在香港議題上，民調也顯示，高達67.1%支持反修例運動，只有32.9%不支持反修例運動。經交叉比對，愈年輕愈支持反修例運動，18—34歲青年世代中有85%支持反修例運動。50—64歲中年世代支持度最低，但也有59%。中研院社會所研究員吳介民表示，這份調查證實民眾對香港自由法治的高支持度，可提供政府擬定對港政策參考。

（風傳媒）