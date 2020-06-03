【罷免韓國瑜】罷韓投票倒數3日　民進黨「強烈呼籲」高雄人投票

隨着高雄市長韓國瑜罷免投票日步步逼近，民進黨在周三（3日）發出聲明，「強烈呼籲」高雄市民6月6日踴躍投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，同時要求高雄市黨公職共同維護市民行使公民權利。

據了解，該聲明的提案人為民進黨立委沈發惠，身兼民進黨主席的蔡英文在會中詢問眾常委的意見，無人表達異議，最後蔡英文在未對罷韓案有任何表態的情形下，裁示通過此項提案。

蔡英文主持民進黨中常會，罷韓議題成為焦點。（中央社）

民進黨表示，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是台灣的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利，而在高雄市民的辛苦努力下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現台灣史上第一次的縣市首長罷免投票，「這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史」。

民進黨稱，前主席卓榮泰於5月6日成立「0606高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民的公民權利行使不受阻礙，並且要求民進黨高雄市黨公職人員及先進同志，堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

民進黨又強調，罷免是人民的基本權利，投票更是公民權的最佳展現，對於國民黨號召「不投票、只監票」的行為，不僅重重打壓民主政治的發展，也為台灣長期以來引以為傲的投票自由，提供了最負面的示範，「民進黨譴責這種反民主的行為」。民進黨強烈呼籲，不論對於罷免是同意或不同意的高雄市民，6月6日都應該踴躍站出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，並要求民進黨高雄市黨公職，共同維護高雄市民行使公民權利。

民進黨同時呼籲，選務機關應依法妥善辦理投開票作業，政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票的行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全，安心行使公民權利。

蔡英文並未在會中針對罷韓案有任何表態，她進入中常會開會前，面對大批媒體的詢問，蔡英文只揮揮手及進場開會，口戴口罩，也看不出蔡英文表情上有任何變化。

陳其邁表示，罷韓投票日當天，他會去投票。（中央社）

韓國瑜2018年參選高雄市長的對手、台灣行政院副院長陳其邁受訪時則表示，高雄的事由高雄人來決定，在民主的實踐過程中，投票具重要意義，如果不投票，那就是別人幫自己做決定，因此6月6日當天，他會回去投票。

另外，對於台灣多所大專院校，例如台灣大學、交通大學的學生會，都規劃在投票日前夕推出返鄉專車給設籍在高雄的學子，被質疑是為罷韓助陣，引來許多韓粉「出征」。對此，陳其邁強調，台灣是一個成熟的民主國家，不應該用這種霸凌的方式阻止他人行使投票行為，應尊重民主價值。