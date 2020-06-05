【新冠肺炎】美台舉辦「太平洋防疫線上對話」　討論合作抗疫

美國國務院當地時間6月4日發布新聞稿表示，美台雙方於6月3日共同舉行「台美太平洋防疫援助線上對話」，討論成功抗疫的「台灣模式」，希望各國「能從台灣慷慨的貢獻及令人欽佩的專業知識中獲益，進而促進其人民的健康和福祉」。美國國務院所屬的「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）並在社交平台上，以「好消息」為題發布相關內容，並張貼台美國旗同框的圖片。

「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）在社群平台上，以「好消息」為題發佈相關內容，並張貼台美國旗同框的圖片。（截圖）

美國國務院表示，美國和台灣正在加強預防新冠肺炎擴散的重要合作，讚美台灣是充滿活力的民主社會，也是世界上一股良善的力量，希望世界各國能從台灣慷慨的貢獻及令人欽佩的專業知識中獲益，進而促進其人民的健康和福祉。國務院指出，為此，台美雙方代表於6月3日共同舉行「台美太平洋防疫援助線上對話」，以加強協助太平洋地區防疫的協調工作，並討論成功抗疫的「台灣模式」。

台外交部政務次長徐斯儉與美國在台協會台北辦事處處長酈英傑共同出席「台美太平洋防疫援助線上對話」。（台灣外交部）

美國國務院介紹，成立於2019年的美台「太平洋對話」（PID）為一平台供美台尋求擴大合作的機會，旨在支持台灣在太平洋地區外交夥伴的發展需求，國務院並強調，有鑑於新冠肺炎對該區域造成劇烈衝擊，舉辦這場線上「太平洋對話」有助於彼此找出防疫援助的漏洞，並藉此制定協調對策，完善援助機制。

美國國務院並披露參與線上對話的雙方官員，包括美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）、美國國務院亞太局副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）、美國國際開發總署副助理署長雅提思蕭克（Ann Marie Yastishock）、美國國務院開發總署新冠肺炎工作小組協調長凱恩‧史泰利（Ken Staley）、美國主管島嶼暨國際事務副助卿莎拉喬根森（Sarah Jorgenson）、台灣駐美國代表高碩泰，以及台灣外交部政務次長徐斯儉。

徐斯儉與酈英傑在「台美太平洋防疫援助線上對話」交談。（台灣外交部）

美國國務院此次發布「台美太平洋防疫援助線上對話」相關內容，美國國務院所屬的「亞太媒體中心」，在包括Facebook和Twitter等社交平台，另以「好消息」為題發表相關會議內容，並張貼台灣跟美國國旗同框的圖片，這是「亞太媒體中心」繼5月15日後，再次在社交平台貼出台美國旗同框的圖片。

上次台美國旗同框，是台灣半導體大廠台積電（TSMC）宣布赴美設廠，當時「亞太媒體中心」在臉書貼文上表示，台積電計畫從2021年開始在亞利桑那州投資120億美元，以發展世界上最先進的5奈米半導體制造廠，稱這筆交易案改變了美國半導體產業的格局，將促進美國的國家安全和經濟繁榮。台積電宣布正值關鍵時刻，當時中國大陸正爭奪主導尖端技術並控制關鍵行業。