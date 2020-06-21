網傳美軍「全球鷹」無人機現身台海中線空域　南北向來回繞圈

網傳美軍一架辨識碼「UAVGH000」的「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機，昨日（20日）下午2時40分出在台灣海峽中線空域北部，並且南北向來回繞圈。 對此，台灣國防部上午表示，對台海周邊情勢都能掌握，目前狀況正常，但未評論訊息真偽。

過去擅長發布美軍公務機航跡的推特（Twitter）帳號 Callsign：CANUK78 昨日發tweet 透露上述消息。文中以「UAVGH000」是全球鷹的通用辨識碼，推斷其可能為全球鷹無人機，且正偵查台灣海岸。

網傳美軍一架呼號UAVGH000的無人機，20日下午2時40分出在北部海峽中線空域。（Callsign：CANUK78）

RQ-4全球鷹（Global Hawk）是由諾斯洛普·格魯門公司（Northrop Grumman）所生產製造的無人飛行載具（UAV），服役於美國空軍與海軍。攜帶「休斯整合式搜索與偵查」（Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance, HISAR）系統，可偵測半徑100公里內的移動目標，拍攝半徑20到110公里區域內的影象。

台灣空軍司令部對此表示，空軍有自己的情監偵系統，民間航跡訊息向來非空軍參考對象，空軍對Callsign：CANUK78推特發布的航跡訊息沒有評論。台灣國防部則指，對台海周邊情勢都能掌握，目前狀況正常。