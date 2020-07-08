58歲失業台漢懷疑妻子出軌　用檯腳打死對方　留下未滿周歲嬰兒

台灣桃園市一名近日失業的58歲林姓男子，因懷疑比他年輕20歲的妻子出軌，竟在昨日（7日）爭吵其間，拿家中一張檯的檯腳朝對方的頭部痛毆。林妻送院搶救不治，林男則預計會被警方依家暴殺人罪嫌移送，兩人留下1名未滿周歲的子女，在桃園市社會局安排下緊急安置。

林男持檯腳打死妻子。（網上圖片）

當地警方初步調查，林男之前擔任派遣人力、在工地打散工，但最近失業在家，和老婆、兒子一起租房。由於林男年紀比妻子大20歲，平時又在外面工作，加上疑心病較重，常常懷疑妻子在外面有染，認為對方外遇背叛他。

昨晚7時左右，林男找妻子詢問，結果2人發生激烈口角。林男一氣之下除徒手揮拳，還拿檯腳朝妻子頭部痛毆好幾下，當場把她打到倒地昏迷。林男見妻子失去意識才驚覺下手過重，馬上打電話叫救護車協助送院。

醫院發現林妻頭部大量瘀傷，全身也有多處擦挫傷，認為疑似遭家暴，故通報轄區警方，桃園、龜山分局接獲轉報到場。由於林妻傷勢過重搶救仍不治，林男得知後在醫院放聲大哭，還說自己很後悔，不知道會造成這麼嚴重的後果。

案發現場。（網上圖片）

警方詢問時，林男坦承罪行，表示自己懷疑老婆外遇，就徒手、拿檯腳痛毆她，警方昨也到林家中勘驗，扣下作案用的檯腳等證物，目前仍在詢問中。預計下午依家暴殺人罪嫌將林男移送，同時向桃園地檢署報請相驗。

由於兩人有1名未滿周歲的子女，桃園市社會局昨接獲通報，考量目前仍未聯繫到雙方家屬，決定將其緊急安置。