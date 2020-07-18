蔡英文韓國瑜被揭付錢上節目拉票　台知名政治訪談節目主持人道歉

台灣監察院日前公布2020年總統大選政治獻金報吿書所揭露的政治廣吿經費，顯示蔡英文及韓國瑜都有付費予「薩泰爾娛樂」公司。該公司是台灣知名政治訪談節目「博恩夜夜秀」的出品方。換言之，蔡英文與韓國瑜陣營都是「付錢上節目」。 由於「博恩夜夜秀」的製作方從未披露此事，加上許多觀眾一直相信節目是「純天然」，結果實際上有許多政治經費的商業置入，引起不少社會爭議。

曾博恩發布道歉影片。（影片截圖）

「博恩夜夜秀」主持人曾博恩周六（18日）就在Facebook上發布影片，對此前製作團隊並未披露「會影響非常非常多人」的政治訪談節目，實際有收取費用，導致有不少忠實觀眾認為受欺騙致歉。曾博恩坦言，「收了政治人物的錢應不應該揭露」一直在他心裏轉折，此前他認為是「值得大家討論」，現在則改為在情感上認為要披露。

對於外界質疑蔡英文收費少、韓國瑜收費多，曾博恩就澄清節目在第三季時已經重新訂價，總統候選人一律是30萬元（新台幣．下同）。此前蔡英文上節目時，由於尚未是第三季，故收費較低，僅為13.1萬元。

但曾博恩強調，就算有收錢，但他對於節目的訪談內容仍會所堅持，只是會先將訪問大綱拿給付款方過目、討論答案。曾博恩表示，來賓上節目，作為製作方，團隊都希望能讓來賓盡興，所以有想很多方法取悦來賓，是商業上的邏輯，畢竟來賓是付款方。至於訪問議題，曾博恩指每位來賓必定會被問到一個最不想答的問題，例如蔡英文被問及賴清德。對於韓國瑜在節目上被連續三次追問「哪個國家最危害台灣安全」、「我要一個國家的名字，甚麼國家」、「我還是需要一個」，曾博恩就稱屬於例外，強調一般不會問超過兩次。

（綜合報道）