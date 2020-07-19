新冠肺炎｜長居香港台籍男子返台後確診　上周三現症狀未就醫

台灣中央流行疫情指揮中心19日（周日）表示，台灣新增一宗新冠肺炎境外移入病例，個案是長期在香港工作的40多歲台灣男子，該男子17日（上周五）從香港返台探親。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，台灣新增一宗新冠肺炎境外移入病例，個案是長期在香港工作的40多歲台灣男子。（《聯合報》）

中央流行疫情指揮中心稱，確診的台灣男子因工作而長期居住香港，前次自台灣出境時間為今年4月，7月15日（上周三）開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，但並未就醫，17日（上周五）入境台灣時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於19日（周日）確診，目前住院隔離治療中。

中央流行疫情指揮中心又稱，目前已掌握確診男子的接觸者共10人，其中2人為該男子於香港同住的家庭接觸者，未入境台灣；另有8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。針對2名家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知香港。

台灣截至目前累計有455宗確診，分別為364宗境外輸入，55宗本土病例及36宗涉及敦睦艦隊病例。

（中央社）