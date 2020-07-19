民進黨全代會舉行　蔡英文：當前最重要任務是憲政改革

民進黨全代會今日（19日）在台北舉行，今年主軸是「團結台灣、前進世界」，兼任民進黨主席的台灣總統蔡英文在致辭表示，當前最重要的改革就是憲政改革，讓民主落實在生活中，朝野有共識的18歲公民權及「廢考監」可以優先推動，並盡快提出黨版修憲方向。

蔡英文7月19日出席民進黨第19屆第一次全國黨員代表大會。（中央社）

蔡英文說，台灣防疫至今渡過許多難關，現在重要課題是振興經濟，今日是三倍券發放的第一個周末，看到許多人潮，有人潮就有商機，看起來振興這件事有好的開始。

蔡英文感謝蘇貞昌領導的行政團隊，也感謝民進黨團總召柯建銘領導的立院黨團。她說，防疫有好表現，不代表每一項施政人民都會埋單，民調起起落落，如果迷失一時高滿意度，可能再次失去人民的支持，一言一行都會影響人民對民進黨這塊招牌的印象。

蔡英文提醒，「清廉勤政愛鄉土」是民進黨不變的承諾，外界以「全面執政必定腐化」寫劇本，大做文章，因此民進黨務必時時刻刻提醒自己，這個劇本不會成真，很多行業用比法律更嚴的規定要求自己，政治工作更是如此，拜託廉政委員會協助民進黨制訂更符合對執政黨的規章。

當前最重要的是憲政改革

蔡英文說，民進黨有四個任務，第一是堅持改革，當前的台灣最重要的改革項目之一，就是憲政改革。除了朝野對18歲公民權有共識，「廢考監」（即廢除監察院、考試院）也可以優先進行，她希望盡快提出黨版修憲方向，讓立委有更多討論基礎，懇請在野黨珍惜這個憲法時刻，意見不同不應該成為改革停滯不前的原因，意見相左才顯示彼此琢磨出來的共識更珍貴。

第二是培養青年。蔡英文說，未來民進黨要針對青年舉才，過去兩個月民進黨積極推動青年入黨，創下兩周增加兩千人紀錄，除選舉幕僚跟政治幕僚，也要培養在專業領域更多願意為理想打拚的好人才，讓年輕人參與執政歷練。

蔡英文與賴清德、蘇貞昌等人為民進黨高雄市長補選參選人陳其邁造勢。（中央社）

第三是深化民主。蔡英文提到，這次大選證明台灣民主體制成熟，也是前進世界時最好的一把鑰匙，如今外部挑戰依然艱钜，香港自由人權受到強力衝擊，她重申，自由民主人權是台灣最重要價值，民進黨是執政黨，有責任守護台灣價值，民進黨經歷過威權打壓，會把台灣實踐民主的經驗貢獻給國際社會，給香港朋友更多溫暖。

最後蔡英文說，民進黨要打贏高雄市長補選，重新找回高雄的榮耀。她對全黨下達動員令，距離補選剩下不到30天，每一個人都要盡最大的力量，一定要幫陳其邁選贏選好。

（中央社／聯合新聞網）