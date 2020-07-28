傳大陸銷毀台宗教團體出版佛書　國台辦否認：僅查處非法出版物

早前有消息稱，大陸近來有銷毀佛書的情況，其中包括台灣宗教團體出版的佛書。台陸委會此前表示，打壓宗教只會讓台灣民眾認清中共極權專制的本質，只會讓兩岸心理距離越拉越遠。 對此，國台辦7月27日回應稱，這些說法與事實不符，大陸只是依法查處非法出版和印刷的出版品，同時保護台灣宗教界人士的著作在大陸出版發行。

台陸委會7月23日舉行例行記者會時，陸委會發言人邱垂正指，中共政權至今對宗教敵視與防範，嚴加管控打壓，近年來更強加中共官方意識形態在宗教上，顯示中共將宗教事務政治化，箝制人民宗教自由。他說，宗教自由是基本人權，也是普世價值。打壓宗教只會讓台灣民眾認清中共極權專制的本質，只會讓兩岸心理距離越拉越遠。

陸委會發言人邱垂正。（網絡圖片）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮7月27日回應稱，「有關說法與事實不符。大陸依法保障公民的宗教信仰自由；依法保護合法出版的宗教書籍，保護台灣宗教界人士的著作在大陸出版發行；同時，依法查處非法出版和印刷的出版物」。

她表示，多年來，台灣宗教界人士或團體的著作在大陸依法出版發行是順暢的。大陸將繼續支持兩岸宗教文化交流，推動兩岸關係和平發展。

另一方面，對於台媒披露有台生因疫情、水患或國際形勢等各種因素，想從大陸轉學回台受到陸方阻擾，邱垂正表示，所有學生對於未來的選擇權都應受到充分尊重，呼籲陸方不要橫加阻礙台生回台就學的權利。

朱鳳蓮對此回應稱，據瞭解，大陸高校沒有收到過台灣學生的轉學申請。她說，經過各方面艱苦卓絕的努力，大陸的新冠肺炎疫情防控已取得重大成果，疫情得到有效控制。大陸一如既往重視關心台灣學生的健康、學習和生活。目前在大陸就讀的台灣學生無一人感染，各方面情況穩定。