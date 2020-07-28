「蔣公分身」李登科逝世享年92歲　曾任蔣經國侍衛長

台灣花蓮老翁李登科因外貌神似蔣介石，又時常穿著一身中山裝，常被外界稱是「蔣公分身」。台媒報道指，李登科本月6日因肺部疾病過世，享年92歲。

李登科外貌神似蔣介石（點圖放大）：

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李登科喜愛穿中山裝，加上蓄鬍，與蔣介石外貌神似，故時常被邀請上節目訪談或參加公益活動。只要李登科現身造勢會場，總是吸引許多民眾爭相合照，去年6月李登科還出席時任高雄市長韓國瑜在國民黨黨內初選的造勢活動。

李登科是福建人，於1946年隨國民政府赴台，曾在蔣經國身邊擔任侍衛長，退役後與朋友前往美國，直到2004年才又返台，定居在花蓮，偶爾參與國民黨造勢活動。

李登科（左）和中醫師葉重順（右）常以蔣介石及孫中山的裝扮出現在公共場合。（ETtoday新聞雲）

蔣介石拒絕李登科作為替身

李登科曾接受媒體訪問指，自己年輕時曾多次見過蔣介石，當時國民黨中常委谷正綱見二人近距離站在一起，覺得實在長得太像，一度建議蔣介石找其當替身作保護，但被蔣介石拒絕。

近年李登科經常被他人喊「蔣公您好！」，他也將自己和蔣介石的照片印在卡片，並印上「蔣介石先生分身」字樣。李登科曾說，他自己像蔣介石算是誤打誤撞，也感到很高興，增添生活樂趣。

李登科經常與外貌神似孫中山的高雄中醫師葉重順有往來，李登科的死訊也是從葉重順傳出。2007年，兩人各自打扮成蔣介石和孫中山，相約到高雄愛河看燈會，引起媒體關注，隨後兩人便常以「分身」打扮現身。

（綜合報道）