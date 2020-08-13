台灣行政院通過預算案　受疫情等影響明年歲入減少620億新台幣

台灣行政院於8月13日通過「110（2021）年度總預算案」，歲入編列新台幣2兆450億元（新台幣，下同），較2020年度減少620億元；歲出則編列2兆1,615億元，較前年度增加新台幣839億元，本次歲入歲出短差新台幣1,165億元。 台行政院主計總處公務預算處長張惟明表示，因受疫情影響，使税收有所衰退。

針對2021年度中央政府總預算的差短，行政院主計總處主計長朱澤民表示，因受疫情影響今年的歲入較去年少，再加上部分企業延後繳税，故也使「歲課收入」有所減少；此外，由於今年政府有5G收入，明年卻無，也使收入減少，造成歲入差短較少。

根據行政院主計總處所提供的2021年度中央政府總預算編列數據，在歲出部分當中，社會福利支出佔比最高，一共編列新台幣5,594億元（25.9%），再來是教育科學文化支出新台幣4,290億元（19.9%）、國防支出的新台幣3,523億元（16.3%），以及經濟發展支出的新台幣2,539億元（11.7%）。

除了通過「110（2021）年度中央政府總預算案」之外，台行政院8月13日也通過「前瞻基礎建設計劃第3期特別預算案編列」，第三期特別預算一共編列新台幣2,300億元，其中城鄉建設編列新台幣741億元、水環境建設則編列新台幣524億元、數字建設編列新台幣444億元、軌道建設則編列新台幣402億元等。