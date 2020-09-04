台灣封殺愛奇藝　業者群起炮轟OTT專法

9月3日，台經濟部宣布禁止台灣代理大陸OTT（網路視聽服務）的「愛奇藝」條款生效，台灣代理商「歐銻銻娛樂」宣布結束代理。同日，在台灣「國家通訊傳播委員會」（NCC）舉辦OTT TV專法草案公聽會上，業者炮聲隆隆，直言「如果只想要愛奇藝死，根本不需要浪費時間，學美國禁抖音就好」，連美國商會也批評專法「管太多」。

在3月蘇貞昌開口「一定要管」後，台NCC快速推進OTT專法，然而先射箭再畫靶的後果，就是專法草案問題太多，引來各方業者質疑。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，台NCC 於9月3日舉辦「網路視聽服務管理法」草案（OTT TV專法）公聽會。會開到一半，就傳來台經濟部公吿禁止台灣代理或銷售大陸OTT的「愛奇藝條款」生效。

愛奇藝台灣代理商「歐銻銻娛樂」董事長范立達炮火最猛，他批評，經濟部禁令已生效，如此一來專法草案關於限制為大陸OTT業者提供傳輸服務與相關罰則，也就沒有存在必要，因這只是「疊床架屋」。

他並對專法「捉大放小」原則提出質疑，認為NCC的定義不夠清楚，大的定義，只有YouTube、愛奇藝、Line TV、Netflix跟We TV納管，扣掉管不到或不用管的，它只管得到Line TV跟Netflix，其實很可笑。

NCC於3日舉行OTT TV草案公聽會，歐銻銻娛樂董事長范立達認為，「很少看到一部法案讓業者這麼驚恐」，強調草案對OTT定義不明確，如果真的「抓大放小」，能納管的業者也很少。（中央社）

有趣的是，Netflix恐怕也管不到。美國商會代表直言，OTT專法要求公布會員數、點閲率，涉及營業機密，應該與業者多溝通，且認為網絡服務業者並不負有審查的義務，NCC不應將法律執行工作交給相關業者，強調台灣過度管制不利於OTT產業發展。

DMA台灣數位媒體應用暨營銷協會政策長邱繼弘更是語出驚人，稱「如果只是想要愛奇藝死，根本不需要浪費時間立OTT專法」，比照美國立法令趕走抖音就好。他更以過去台灣阻擋大陸遊戲業者為例，要求遊戲業者做資安檢查，結果只搞垮了台灣業者，大陸跟美國業者卻還是活得好好的。

台灣新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿更批評，NCC從擬定草案至今，從未主動與業者溝通，業者主動拜訪時，還被NCC委員訓斥「有把法條看清楚嗎？不要窮緊張」，如此傲慢且拒絕溝通，令人難以接受。語畢，現場更爆出掌聲。

范立達也在會後宣布，歐銻銻娛樂將停止愛奇藝會員經銷業務，放棄愛奇藝品牌代理服務，但也承諾會對消費者負責到底，包含退費等，同時因應業務緊縮，可能在上百名員工中裁員數十位。「希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為」。

9月3日，台經濟部宣布禁止台灣代理大陸OTT（網路視聽服務）的「愛奇藝」條款生效，台灣代理商「歐銻銻娛樂」宣布結束代理。（資料圖片）

平心而論，明眼人都看得出來，台灣NCC推動OTT專法的政治意味濃厚，除了有民進黨對於大陸「入島、入戶、入腦」的疑慮，也有呼應美國打擊大陸企業的成分。

然而，在台經濟部祭出「愛奇藝條款」，搶先「截胡」之後，原本就是「急就章」的OTT專法，淪為雞肋法案，更暴露出為擋愛奇藝將全體業者拖下水的惡行，無怪乎引來業者眾怒。

事實上，禁止台灣業者代理大陸OTT，台灣觀眾一樣可以直接跨境收看、繳費，傷害的反而是台灣在地的税收與台灣業者員工的生計，得利的恐怕只有借仇中恐中攫取政治利益的某些人。