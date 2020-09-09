台軍漢光電腦兵棋推演下周登場　將以大量陸基導彈進行作戰設定

由於新冠肺炎疫情影響，原本在今年4月初舉辦的台軍本年度漢光36號演習的電腦兵棋推演項目，將改在9月14日登場。 有台軍方官員表示，本次兵棋推演因應台海局勢升高，以及台軍將在短時間內，籌獲大量新式戰術武器，故整個兵棋推演的參數設定，以及情境想定，都與以往有所差異。 本次台軍將以大量使用陸基導彈，進行台海保衛戰的設定，不同於以往依賴海軍的模擬方式。

相關官員表示，由於台灣目前正在向美國緊急籌獲包括HIMARS高機動多管火箭系統、陸射型魚叉攻陸反艦導彈和M109A6自走炮等多項新裝備，以及4架以上的MQ-4B型海上衛士無人機，這些新裝備將會在近2～3年內緊急在台部署完畢，並且完成緊急戰備整備工作，故此次漢光演習電腦兵棋推演，將會就此數項新式武器的獲得，一起進行模擬。

而美軍近日在本土火炮試驗場，試驗使用M109A6的精準炮彈，攔截模擬高速低飛來襲巡航導彈的靶彈，成功命中目標，顯示M109A6搭配類似M982神劍（Excalibur）導引炮彈等先進裝備，可以成為另類的反導系統，而且成效不錯。由於美軍已經率先示範此種最新戰術玩法，台軍也不排除未來將納入漢光兵推的模擬。台軍戰術的整體調整，已經和今年7月舉行的漢光演習實兵實彈操演多所不同，其中變數得力於台美之間近月來所新披露的多筆軍購案。

台軍目前已經迅速取得相當數量的F-16V Blk20構改機，此次兵棋推演，將善用此型機的優勢武裝與雷達，增加台軍的參數調整空間。（陳宗逸／多維新聞）

此外，由於台空軍陸續接獲已經構改完成的F-16V Blk20戰機，目前進度順利，幾乎已達半數戰機構改完畢，故此次漢光兵推，繼去年首度將F-16V戰機納入推演模擬情境外，此次更有大批F-16V戰機參與模擬。而F-16V戰機最關鍵的優勢，是改換AN/APG-83型主動電子掃描陣列雷達（AESA），其偵測距離高達370公里以上，能夠同時識別、追蹤與鎖定多個目標，加以攻擊。

而台軍可能繼日本航空自衛隊之後，成為第二個獲得AIM-120D（C-8）型中長程空空導彈的亞洲軍隊，射程160公里以上，故可有效反制高空、高速、匿蹤設計的戰機，此次漢光兵推，也會就此狀況，模擬空優奪取的推演。

軍方官員表示，此次最大的改變，是台軍改以大量使用陸基導彈，進行台海保衛戰的設定，以往依賴海上主力艦、潛艦射擊攻勢陸攻導彈的模擬方式，在今年會更加「多元化」，陸基攻陸導彈的使用，將會成為重要的決勝關鍵。除了美製的魚叉導彈外，台軍還有數量不小、射程頗遠的攻陸巡航導彈、彈道導彈等選擇，包括還未解密的雄2E型巡航導彈的增程型，據稱射程超過1,000公里，以及身份成謎的雲峰超音速巡航攻陸導彈等，都可能是推演時終戰祭出的復仇武器。

美國空軍上週戰測由B-52H轟炸機攜載台灣欲購的智慧水雷，進行海上緊急部署，獲得不錯成效，與台灣之間的默契展現無疑。（U.S.A.F）

更有趣的是，由於台灣正在向美國求購類似Mk56等級的空投智慧水雷（Quickstrike air-dropped sea mine）等先進武器，而美國空軍的B-52H戰略轟炸機，也在上週親自示範使用轟炸機迅速空投精靈水雷的戰術，一架B-52H轟炸機，能夠瞬間投放高達15枚的智慧水雷，意有所指的認為以B-52H的能耐，可使用智慧水雷，在瞬間封鎖西太平洋危急地區，軍方官員認為，美方此次的公開測試，與台灣方面的默契，已經不在話下。