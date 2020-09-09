台灣新版歷史課本被指去中化：三國武則天都消失　幾乎只剩秦始皇

台灣教育部推動的「108課綱」，自2019年起依照不同教育階段（國小、國中及高中）逐年實施，今年是實施第二年，亦是國中二年級學生首次使用「108課綱」課本。 有歷史教師向傳媒表示，新版中二歷史科教材將「中國史」併入「東亞史」，遭指大量簡化中國史內容，中國歷史人物幾乎只提到秦始皇，而漢武帝等人則匆匆帶過，三國、武則天等時期，以及《史記》和《漢書》更是隻字未提，引發爭議。

台灣新版歷史課本遭指去中國化。（聯合報）

據台媒報道，有歷史教師反映，新版歷史科教材中，中國上古及中古時期大幅縮水，史前時代的北京人消失了，夏商周的朝代更迭被迅速掠過，隋唐以前的內容也縮減，三國鼎立和平民皇帝劉邦的故事，都不見於課本。但也有教師認為，新課綱「略古詳今」，讓近代史更豐富，且納入日韓、東南亞的素材，有助提升學生國際觀。

報道指，翻開新版中二上學期歷史課本，在「從商周到隋唐的國家與社會」中關於「從部落到封建」的一節，沒有夏朝，只講商朝到西周，600年歷史只用了300字。「從封建到帝制國家」的一節，也只用800字講述東周到漢末，着墨稍多的是秦始皇和法家之治，接着就跳到漢武帝提倡儒家和薦舉孝廉、曹魏時期的九品中正制選官制度和唐代科舉。

教育部長潘文忠稱，新課綱沒有去中國化，而是要引導學生由認識台灣，進而了解中國與世界歷史。（資料圖片）

至於唐朝及之前的2400年，政權交替例如周武王伐紂、春秋五霸、戰國七雄、漢末黃巾之亂、三國、魏晉南北朝等，新課本幾乎避而不談；《史記》、《漢書》也完全不提。

台灣歷史課本大幅刪減中國古代史的消息，也引發大陸網民熱議，登上微博熱搜。大多數網民留言表達憤怒，稱此舉是從小就給青少年灌輸錯誤資訊，削弱台灣青少年與大陸的情感連接。還有人表示：「年輕一代台灣人搞獨立能怪他們嗎？從小接受的教育就是這樣了」。

對於新版歷史課本引發爭議，台灣教育部長潘文忠周二（8日）出席活動時表示，過去歷史課本採取明確分域，分為台灣史、中國史和世界史；但在未來國際互動趨勢下，新課綱強調分域間的關聯性。他強調，新課綱並沒有「去中國化」，而是要引導學生對所屬未來世界當中，由認識台灣，進而對中國與世界歷史產生了解，從中培養解決問題的能力。

（綜合報道）