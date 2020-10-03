國民黨搬新黨部遇阻滯　兩方案大樓住戶憂維安致承租計劃告吹

台灣國民黨被指陷入財務困境，中央黨部所在的台北市八德大樓租約將在明年底到期。黨內人士早前證實已找到兩處新的黨部地點，皆位於台北市中山區，正積極議價中。 不過台媒周六（3日）引述消息指出，涉事大樓住戶在消息曝光後憂心維安等，結果承租計劃告吹。報道稱，如再找不到地點，國民黨最終或搬去國家政策研究基金會智庫所在地。

國民黨尋求搬遷中央黨部。圖為現黨部八德大樓。（洪嘉徽／多維新聞）

就中央黨部搬遷問題，國民黨主席江啟臣日前已透露正在評估相關方案，也不排除搬遷到智庫。而黨內人士周六證實，原先找到的兩處大樓都已決定不租予國民黨，原因是大樓住戶對維安問題以及大樓的出入管理有疑慮，遂向大樓管委會表達關切，承租計劃因而告吹。

不過該人士亦強調，黨中央正在盡最後努力尋找新黨部地點，但若最終無合適選擇，最後的選項可能會是把黨部搬到位於杭州南路的國家政策研究基金會智庫。

國民黨新黨部不排除最終搬至智庫「國家政策研究基金會」。（網上圖片）

另就黨內有聲音建議不要搬家，而是減少現時所承租的八德大樓樓層作為解決方法，該人士表示這確是最初的方案之一，但目前仍朝搬家的方向進行，原因包括目前空間的使用上不夠有效率，又認為江啟臣是希望藉以搬家讓國民黨有氣象一新的感覺。

（中央社）