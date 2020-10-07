台灣瞄準非洲商機　鼓勵「台非合作」

台灣外交部與中華民國對外貿易發展協會（外貿協）於周三（7日）舉行「2020年探索非洲商機，『非』你莫屬說明會」，鼓勵台灣企業前進非洲市場，為台商引非洲市場之路。

與會者包括有外貿協會董事長黃志芳、台外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、台外交部亞西及非洲司司長楊心怡、南非駐台聯絡處代表麥哲培（Seraki Matsebe）及索馬里蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）。

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黃志芳致辭稱，根據國際貨幣基金（IMF）的報吿，非洲的經濟成長率在2018年已經超越全球的經濟成長率。黃志芳表示，非洲曾經連續多年以5%的成長率穩健成長，而2019年全非洲的GDP達到2.4兆美元，今年7月非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）正式上路，一定會把整個非洲大陸的經濟發展推向新高峰，非洲人口目前的（年齡）中位數只有19歲，歐洲的人口（年齡）中位數是43歲，台灣也快接近40歲，所以這種旺盛的年輕人口優勢是非洲下一個階段的經濟發展最重要的動力來源，世界主要國家認為非洲是下一個重要的經濟成長地區。

黃志芳又提到，談到非洲，普遍觀念停留在比較傳統的概念，但對非洲有進一步的了解的話，會知道現在非洲有很多跳躍性的發展，世界知名企業像Google、facebook等在非洲都有設立區域研發中心，非洲的新創團體也是蓬勃發展，在很多產業，特別是在資通訊方面有很多成長，非洲不是傳統想像的落後。黃強調，非洲是重要的市場，希望促成台灣跟非洲友邦更多在經貿和投資的合作。

蔡允中則表示，以2019年來講，非洲54國跟台灣的雙邊貿易共37億美元，而台灣2019年跟墨西哥的雙邊貿易就有37億美元，台灣在非洲投資約10億美元，國際上很多研究機構看好非洲的發展潛力，台灣應該對非洲增加更多了解，也希望非洲每一個國家對台灣有更深的認識，只有在雙方了解更全面更深入的情況下，各種活動才能隨之興起。他強調，台灣希望貿易是要談貿易合作，除了可以把非洲的產品帶到台灣的市場以外，台灣同時也希望把台灣產品帶往非洲的市場，任何的貿易合作都希望做雙向的合作。

黃志芳接受媒體採訪時表示，非洲現在是全世界重視的區域，經濟成長率在過去這幾年平均都有5%，可以說比世界平均經濟成長率3點多%還要高很多，非洲的十幾億的人口平均年齡只有19歲，所以是被全世界主要國家、金融機構看好未來世界經濟成長的熱區，台灣也應該要超前部署。他再次強調，非洲自貿區上路後，整個非洲變成一個自由貿易區，54個國家、十幾億的人口、2.4萬億美元的GDP，這是一個很有潛力的市場，台灣的汽車零組件、電子消費產品、紡織、民生用品等在非洲市場都有很好的機會，自疫情爆發以來，台灣的防疫產品事實上也都受到非洲國家的重視。

蔡允中接受採訪則表示，非洲現在整個電商計劃，54個國家討論出來，在東、西、南、北四個區塊各有一個電商中心，在南部非洲的電商中心設在斯威士蘭，斯威士蘭會變成非洲南部的電商總部，而台灣跟斯威士蘭有很深的邦交關係，很多電商基礎設施會由台灣的廠商幫忙在斯威士蘭建構，一方面幫斯威士蘭（建立）南部非洲的電商中心的時候，台灣也希望在這個基礎設施上，把台灣的電商商機在當初建設的時候就放進去，台灣只要比別人走得快，機會就會比較多，這是台灣整個電商的計劃，一旦走上電商市場後，就已經沒有國界了，一個點切進去後，整個非洲、面向就已經可以通到每個地方，電商是可以拓展兩邊這種經濟合作的有效方式，傳統的方式要做，但電商的方式也要進行。

至於目前有無詳盡完整的電商計劃，蔡允中坦言，非洲的電商發展計劃也正一步一步推動，要說有詳細完整的規劃是沒有，基礎設施的部分要先建，也希望台灣在做這些基礎設施協助的時候，能把相關的資訊讓台灣廠商掌握住。