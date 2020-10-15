「淘寶台灣」年底撤台　阿里巴巴：繼續以手機淘寶服務台灣消費者

英商克雷達投資有限公司去年獲阿里巴巴集團授權，在台經營電商平台「淘寶台灣」，惟早前被當局認定未依中資來台投資相關規定申請許可，限於在6個月內撤回投資或改正。克雷達台灣分公司周四（15日）發聲明，宣布於今年12月31日23時59分，正式停止在台灣的營運，而淘寶台灣周四上午11時起，關閉下單等多項主要功能。

據內媒《環球時報》報道，阿里巴巴同日下午回應相關問詢時表示，尊重克雷達投資有限公司的決定，沒有評論。阿里巴巴集團在台灣市場的業務運營一切如常，將一如既往繼續通過手機淘寶服務台灣市場的消費者，購買優質商品。

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）突然宣布年底正式結束營運。（克雷達台灣分公司供圖）

英商克雷達於2019年7月4日以新台幣10萬元在台設立分公司，之後於該年10月間增加營運資金至新台幣2010萬元，並以「淘寶台灣」名義經營電商平台。

台經濟部此前指出，英商克雷達以「淘寶台灣」名義經營電商平台，經該部調查後認定，中國大陸阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，屬於《大陸地區人民來台投資許可辦法》所稱之投資人，是故違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條第1項規定，經濟部依該條例第93條之1第1項處新台幣41萬元罰款，並限期於6個月內撤回投資或改正。

（綜合報道）