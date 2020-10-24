前國民黨立委丁守中：兩岸可比照東西德「一國兩府」解決僵局

前台灣大學政治系副教授、前國民黨立委丁守中在周六（24日）舉行「一國兩府化解兩岸僵局可行性探討記者會」，提出兩岸可以比照當年東西德「一國兩府」（one nation two states）模式，在相互承認現實的基礎上，來解決目前僵局。

丁守中提出兩岸可以比照當年東西德「一國兩府」（one nation two states）模式，在相互承認現實的基礎上，來解決目前僵局。（楊騰凱攝）

丁守中表示，面對大陸崛起，台灣最好的政策選擇應該是「親中友美」才符合利益，如果兩岸主政者都放縱民間仇中、仇台民意繼續發酵，且動輒訴諸於軍購、軍演、武嚇、動員，那麼戰爭遲早會發生，這才是親痛仇快、中華民族最大的悲哀。

丁守中指，大陸說只要回到「一個中國」共識，甚麼都可以談，既然如此，有人不喜歡「一國兩制」，也有人認為「九二共識」太空泛，沒辦法替兩岸關係帶來制度面長久的穩定，那麼他要向兩岸領導人建言的是，兩岸是不是可以比照當年東西德「一國兩府」模式，在相互承認現實的基礎上，解決目前僵局。

丁守中認為，即使蔡英文也不能否認，現實《中華民國憲法》就是「一中憲法」，而台灣的《兩岸人民關係條例》就是承認了「中國分治」的事實，目前的一個中國，事實上就存在兩個有效統治卻分治的政府。而大陸領導人可以也從現實出發，放棄武力威逼，改採更陽光的接受「一國兩府」模式來化解僵局，開展兩岸更務實、對等、互惠的交流。丁守中表示，相信「中華邦聯」、「共同市場」這些有助於兩岸整合的主張，都會水到渠成為兩岸人民所接受。

（綜合報道）