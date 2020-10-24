認為兩岸已是「準戰爭狀態」　台學者指「一國兩府」是最好方法

前台灣大學政治系副教授、前國民黨立委丁守中在周六（24日）召開記者會，提議兩岸可比照當年東西德「一國兩府」（one nation two states）模式，在相互承認現實的基礎上，來解決兩岸目前的僵局。 與會的中國文化大學社科院院長趙建民也在現場提出八項指標，分析兩岸當前已進入「準戰爭狀態」，中華民國主權可進而從地表上、國際上消失。趙建民認為，「一國兩府」是可行的概念，而且可能也沒有更好的方法了。

趙建民分析，兩岸已經進入準戰爭狀態，中華民國主權可能完全消失。（楊騰凱攝）

趙建民認為，40年前中國大陸開始改變政策，從武裝統一轉成和平統一，而現在兩岸關係則是過去40年以來最嚴峻的時刻。台灣政府最大的問題在於，他們從來沒有解決兩岸問題的辦法，卻一直把責任歸給對方。

趙建民稱，陳水扁任內對美軍購110億美元，馬英九則是205億美元，至於蔡英文目前4年又4個月的任期，也已經達到150億美元，三任台灣總統的對美軍購都是倍數成長，是蔡英文任內還有一個項目還沒計入，就是F-16戰機的性能提升案，要價1400億元新台幣。趙建民表示，到現在蔡英文對美軍購少說已多達6000億元新台幣，兩岸若繼續軍備競賽，「我們會被軍備拖垮。」趙建民稱，兩岸目前已進入「準戰爭狀態」，必須找出解決之道，然而要如何從根本解決兩岸問題，而「一國兩府」則是解決的一個方案。

趙建民表示，兩岸進入「準戰爭狀態」有八項指標可以參考，第一，台灣國防部開始動員後備力量，這表示台灣國防部已經體認到，問題不是一般性的嚴重。第二，對岸頻頻飛越台海中線，可是台海中線事實上是兩岸休戰線，大陸說台海「無中線」，這表兩岸休戰的默契不存在了。第三，中國大陸對台相關決策者發言愈來愈激烈，例如大陸政協主席汪洋說假如台獨挾洋自重，台海一定地動山搖。一周前，人民日報也刊有一則長文，用到了「物謂言之不預」，這是過去中國大陸對越南、印度開戰前官媒所用的文字。

第四，中國大陸修改《國防法》，將發展利益受到威脅列為動員開戰條件，而發展利益受威脅源就只有一個可能，就是美國，汪洋所謂的挾洋也是指美國。第五，「港版國安法」出爐。第六，兩岸軍備競賽。第七，台灣主動推動兩岸經濟脱鈎。第八，台灣增加對兩岸人流的管制。

趙建民指出，台灣在過去4年已經喪失7個邦交國，近日中國大陸與梵蒂岡又續簽主教臨時協議，一般認為雙方未來建交的可能性也大幅增加。兩岸鄰近戰爭邊緣，假如我們的政策不改變，中華民國的主權在國際上、地表上可能完全消失。而台灣近半數的貿易都是和大陸往來，假如台灣政策再不改變，「我們從主權到安全到發展，都面臨重大困難。」

趙建民表示，他個人認為，對台灣而言，兩岸的定位並非一成不變，重點不是兩岸是否同意雙方如何定位，而是雙方如果接受了「一國兩府」的架構，台灣的政策就會跟着調整，進而找到兩岸政治若干的基礎。畢竟「一國兩府」對台灣有着憲法基礎，包括《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》所指，中華民國底下有大陸地區和台灣地區，兩區上都各有政府，「一國兩區」的概念其實就是「一國兩府」，假如要運用這個概念，是完全可行的。