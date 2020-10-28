馬祖海域現大量陸籍運砂船　兩岸協同執法取締

據台媒早前報道，有馬祖南竿當地民眾周日（25日）披露，當日一早南竿海面出現大批大陸運砂船，仿若圍島。 台灣海巡署艦隊分署周二（27日）在Facebook發文表示，緊急調派新北艦趕往南竿海域，與馬祖海巡隊協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動，目前台方限制水域內的抽砂船已全數淨空。

海巡署艦隊分署稱，因應近期馬祖海域大量陸籍抽砂船越界至莒光水道作業，為有效打擊違法抽砂行為，自27日上午9點起，艦隊分署北部地區機動海巡隊CG127新北艦、馬祖海巡隊PP-10037艇及PP-3538艇協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動。

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據指出，此次「兩岸協同執法專案勤務」結合兩岸海上大型艦艇執法能量，打擊非法陸籍「三無船舶」（無船名、無船舶證書及無船籍港）及「抽（運）砂船」。協同執法自上午9點啟動，截至下午5點，台方驅離2艘大陸漁船、2艘大陸貨輪，陸方執法船則發現1艘非法抽砂船，但因海象不佳無法登檢，後續將依現場搜證資料重罰處分。

艦隊分署指，目前台方限制水域內的抽砂船已全數淨空，「彰顯政府嚴正執法及捍衛馬祖海域治安之決心」。為長期維護馬祖海域治安，艦隊分署將持續推動兩岸協同執法，在連江縣政府協助下，已完成福澳港碼頭及岸水電租用事宜，可陸續調派大型艦進駐馬祖，積極防堵大陸船舶於馬祖海域進行違法行為，務必做到滴水不漏。

（Facebook@海巡署艦隊分署）