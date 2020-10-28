美國大選2020｜台學者：不論誰勝　美中台依舊「爭而不戰」

國民黨智庫國家政策研究基金會在周三（28日）舉行「美國總統大選結果及其影響」座談會，由前國民黨立委林郁方主持，與會者有前民進黨立委沈富雄、台灣政治大學教授嚴震生、台灣大學政治系教授張登及。

林郁方指，對美國大選截至目前的發展總結是「戰況激烈，勝負未定」。美國總統特朗普（Donald Trump）2016年大勝的主因之一是低層白人勞工階級的相挺，但根據《紐約時報》報道，過去5年美國無大學學歷的白人少了500多萬人，少數族裔和大學學歷的白人選民卻增加1300萬人以上。加上美國疫情的嚴重，都對美國經濟衝擊極大，影響特朗普選情。

國民黨智庫國家政策研究基金會舉行「美國總統大選結果及其影響」座談會。（屈彥辰攝聞）

林郁方認為，保守派的巴雷特（Amy Coney Barrett）被任命為美國大法官，將鼓舞特朗普支持者投票，但也將刺激婦女團體、自由派人士以及奧巴馬（Barack Obama）健保的受益選民投票支持民主黨候選人拜登（Joe Biden）。目前拜登在民調上僅領先約5個百分點，有些民調甚至只領先3.8個百分點，雙方差距逐漸拉近，很難預測結果如何。

嚴震生則提出一個有可能發生的「奇特結果」，表示美國有可能出現選舉人票269對上269的情況，誰先拿到270就贏了。可是既然美國選舉人團的數目是雙數，就表示有可能同票，這就會有很奇怪的情況發生，到時美國總統按照《美國憲法》的規定，將是由眾議院選出，且還要根據新的眾議院才能選出總統。

台灣政治大學教授嚴震生（中）認為，美國有可能出現選舉人票269對上269的情況，誰先拿到270就贏了。（屈彥辰攝）

嚴震生指，美國這次大概是1.6億人投票，1%就是160萬人。如果拜登贏5個百分點，等於贏700萬至800萬票，卻還輸掉選舉，對美國民主來講很難接受。

嚴震生說，美國現在反中態勢大概就是一個共識，美國的選舉還是以內政為主，如新冠肺炎（COVID-19）、失業率等，以及因新冠肺炎再次回到美國健保等等，曾有調查顯示，如果這次選舉要選很重要的議題且只能選一個的話，認為中國很重要的人不到百分之一，美國民眾還是相當注重內政，且特朗普在防疫上一連串的自欺欺人的態度，應該會是落選的原因。

張登及則表示，台灣關心美國大選跟其他地方的關心有點不太一樣，台灣是少數重視特朗普是否能夠連任。這些說法的背後是認為拜登比較有利於大陸，而特朗普比較有利於台灣。但俄羅斯跟中國大陸對特朗普私底下是不反對的，反而是美國的一些學者專家，甚至有些共和黨的選民認為，特朗普的作法引起很多爭議，有些重量級學者列舉出特朗普繼續執政後可能造成的動盪，從俄羅斯跟中國大陸領導人的角度來看，這樣的情況對他們來講不是壞事。

台灣大學政治系教授張登及（右二）表示，台灣是少數關心特朗普連任與否的地方，這些說法的背後是認為拜登比較有利於中國大陸，而特朗普比較有利於台灣。 （屈彥辰攝）

張登及分析，如果特朗普繼續做下去，對目前的國際秩序會有頗大的影響，聯合國體系發展到目前似乎到了末端。跟很多國家相比，台灣較支持特朗普，其他亞洲的周邊國家看起來不是如此。特朗普在歐洲，特別在盟友國家，形象目前是領先習近平跟普京，但這個領先是「負領先」，實際上特朗普更不受歡迎。

至於拜登或特朗普當選是否會帶來結構性的變化，張登及就稱，不論誰當選都不會有大幅度的調整，因為有些結構性的美中關係、美中台關係的因素，選情跟戰略會有細節的不同，大致上不會走出「脱而不斷、退而不離、爭而不戰」的範圍，畢竟兩大結構性競爭者還沒有準備好做最激烈的競爭。

他稱，許多國家在疫情開始之前，早就開始採取措施，降低貿易依存度，特別可以看到中美的部分，美國對外貿易依存度一直不太高，日本也是如此，中國大陸一直在下降。他提醒，除了兩個情況以外，將不因任何一方或任何個人勝選而造成根本改變，一是一方出現「蘇聯式」的重大危機，二是兩方均陷入全球性的危機。

沈富雄就直接認為，拜登將贏得美國總統大選，且會以350選舉人票輾壓188選舉人票大勝。在選後的局勢上，台灣內部拒統的基礎會趨穩，全世界反中的情勢也已經形成，即便拜登當選也不會改變。沈富雄稱，面對拜登，中國大陸獲得喘息機會，將默默接受反中情勢，致力於轉型與改革，台海則會復歸平靜，不再緊張，民進黨政府不用擔心。

（綜合報道）