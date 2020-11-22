台灣3山友腳踩三角點兼食住煙露鳥拍照　網民轟褻瀆山林

近日，3名男子登上海拔逾3600米的花蓮縣奇萊北峰，登頂後竟脫褲裸露下體慶祝，還拍下裸露下體的照片張貼在Facebook，引起熱議。當地警方目前已掌握各人身份，並展開約談，各人因涉嫌違反妨害風化等罪，將依法送辦。

3名男子在奇萊北峰登頂後裸露下體（點圖放大）：

台媒報道指，Facebook群組「靠北登山大小事」最近有網民發布照片，顯示3名男子在奇萊北峰三角點拍照，中間的男子嘴叼著香煙，兩腳分別踩在三角點和標示奇萊北峰海拔3607米的高度牌上，3人褲子褪到膝蓋，下體則經改圖遮蓋。

照片曝光後招來大量負評，紛紛指裸露下體行為不可取，且在神聖的三角點撒野，褻瀆奇萊北峰，更有人怒罵3人噁心、好丟臉。

當地警方指，已掌握發帖者等4名涉案男子身分，已通知到案說明以釐清案情，並依相關事證涉案情節，分別依妨害風化、國家公園法等罪嫌裁處及函送偵辦。

奇萊北峰位於花蓮縣秀林鄉富世村，海拔高度3607米，屬太魯閣國家公園管轄。太魯閣國家公園管理處表示，國家公園內屬禁煙區域，違反者最高可處新台幣1萬元（約港幣2700元），呼籲民眾應對山林懷抱尊重，對自然環境敬重是登山運動重要的心態。

（綜合報道）