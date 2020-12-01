台灣將跟進日本　汰換大陸制無人機

日媒報道，日本政府決定將大約千架的小型無人機，自2021年起陸續汰換為日製新機種，主因是出於安全保障的考量，實際上是排除中國製產品。 台灣目前使用的無人機也有約7成以上是中國大陸製造，已有民進黨立委對此表示關切。台灣行政院長蘇貞昌12月1日公開表示，已責成台灣行政院副院長，就過去政府所訂的標準，立刻盤點結果，「應該汰換的、應該限制的作業方式，就照原定的原則立刻進行」。

蘇貞昌表示，未來的世界一定是科技大戰，例如美國跟中國「不是隻有貿易戰而是科技大戰」，中國產品很多後來被證實背後有軍方背景，涉及國家安全等問題。（陳卓邦／多維新聞）

蘇貞昌12月1日率台灣政府各機關首長赴台灣立法院備詢，民進黨立委何欣純質詢時指出，日本政府打算自2021年開始汰換中國製無人機，已訂定汰換時程，又指美國政府也決定要停飛約800架無人機。

何欣純稱，台灣很多單位都在使用中國大陸製無人機，各部會採購無人機726台，其中中國大陸製比例破7成。她指，資安等於國安，台灣行政院2019年已頒佈「各機關維和國家安全產品限制使用原則」，其中第三點明定，「基於國家安全、國際情資分享、潛在風險及衝擊分析等因素，蒐集相關機關意見綜合評估，據以核定生產、研發、製造或提供前點產品之廠商清單」；台灣行政院也向各單位發函，「應落實辦理盤點、隔離及汰換等相關作業」，但到目前為止的執行率不佳，還沒看到各機關盤點的結論為何？

台灣目前使用的無人機有約7成以上是中國大陸製造。（VCG）

對此，蘇貞昌表示，中國大陸產品很多後來被證實背後有軍方背景，涉及國家安全等問題，因此被很多國家禁用，台灣對這方面也嚴加防範。他說，蔡英文非常重視資安，「資安就是國安」，台灣行政院由副院長層級負責並訂立辦法，要求各部會盤點，只要有任何維安疑慮，都要予以限制或排除。

何欣純詢問蘇貞昌，何時才能公布「資安黑名單」，確定汰換時程。蘇貞昌指出，已責成台灣行政院副院長，就已訂出的原則，要求各部會立刻將全面盤點的結果公布，「應該汰換的、應該限制的作業方式，就照原定的原則立刻進行」。