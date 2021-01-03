台五旬男闖逾3千米高「百岳」失蹤7天　溪旁見SOS石堆燃搜救希望

台中市50歲陳姓男子26日隨隊到南投縣仁愛鄉單攻白姑大山（編注：台灣「百岳」之一，海拔3341米。），原定當晚下山，未料落隊失聯，消防局獲報後啟動搜救已7天仍未果，但傳出在該山域登仙溪沿線發現SOS石塊等求救標誌，搜救人員不放棄，沿溪谷持續搜索，盼能有好消息。

據了解，陳男26日隨一支6人登山隊進行一日單攻白姑大山行程，當天凌晨入山，預計當晚十時返回登山口，該隊伍在中午左右即登頂，午後下山途中，原本走在隊伍中間的陳男突落隊，期間傳訊給隊友稱「在石瀑區迷路」，之後就失聯。

南投縣消防局27日凌晨近三時接獲登山隊通報求助，指稱陳未依時間下山集合，且為單攻行程，陳男僅帶輕裝備，入夜高山低溫恐其失溫；該局當下隨即集結人員組成搜救隊上山找人，但陳疑為求生持續移動，未發現其蹤影，持續擴大搜索。

如今搜索行動邁入第7天，南投消防局表示，該山域橫跨並居台中市，除動用南投、台中消防人力，也串連林務局東勢林管處、空勤總隊，並有義消、神鷹搜救隊、途經登山隊等民力協助，從27日搜救至今動用逾60人次、4架次直升機。

南投縣消防局第二大隊表示，當時回報陳男在石瀑區失聯，經現場搜索研判陳疑靠左偏往溪谷切，愈走愈偏而找不到出口，搜救隊持續下切溪谷擴大搜索，昨天之前接連在登仙溪旁發現以石塊堆砌的SOS求救訊號，更確信陳應沿溪谷找路。

南投消防局提到，發現求救訊號令搜救人員振奮，盼有好消息，但近期低溫又讓人無法太樂觀，只能持續加強搜索；唯登仙溪除發現求救訊號均屬台中轄域範圍，因此今依消防署規定移交台中市消防局，但該局仍持續派員全力協助搜救找人。

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