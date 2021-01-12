2021台北國際書展將開幕　去年受疫情影響停辦

2021年第29屆台北國際書展即將於1月26日開幕，並於12日舉辦記者會說明展覽重要活動，包括意大利波隆那插畫展將首次來台展出、國際網絡講座、高科技VR／AR體驗等等。 台北書展基金會董事長林訓民於記者會上表示，全球疫情尚未停歇，實體書展會成為盛大的心靈饗宴、成為新希望的曙光。

2020年台北國際書展因防疫需求而停辦，2021年雖然如期舉辦，但由於全球疫情仍烈，幾乎沒有國際貴賓赴台，將改採「線上沙龍」模式雲端連線海外作家、學者等，進行「線上互動講座」。

林訓民表示，全球九千多萬人確診新冠肺炎，其中兩百多萬人死亡，在「全球隔離」的時候，因為有實體書展變成盛大的心靈饗宴，並希望透過這種互動體驗，讓書展在這麼黑暗的時代帶來新希望的曙光。

意大利波隆那書展執行長埃琳娜．帕索利（Elena Pasoli）以預錄影片播放表示，已經好幾個月在網上開會，很感謝有機會參與實體書展的開幕。帕索利並盛讚本次在台展出的策展顧問鄒駿升是「波隆納插畫展最閃亮的星星」，再波隆那插畫展中從入選、得獎到成為策展人，反映了從1964年起從未間斷的波隆那插畫展在商業之外，更是反映趨勢、發掘新秀的插畫界驕傲。

鄒俊升則到場簡短介紹表示，本次波隆納插畫展將以「1.5米社交距離」與「islotion」（隔離）為主題設計，也提醒民眾記得戴口罩，因為波隆那插畫展過去是到日本和中國大陸，這次過來台灣非常難得，關乎「面子」問題，必須在在國際媒體面前表現出企圖心、設計能量和活力。

台灣文學館長蘇碩斌則表示，再過兩年就是1949國民黨攜軍民撤退到台灣的70周年，因此展出外省文學展，過去外省文學被認為是強勢文學、強勢語言，但事實上外省人的人數不僅少且大部分都不是當權者，因此外省文學在台灣其實是慢慢融合進台灣社會的歷程。此外，台文館還使用機器人導覽，以台、客、國、英語及手語搭配字幕導覽推廣台灣多元文化。

在數碼主題館中的「劍魂如初VR／AR互動劇場」中，採用文化部建置的「4DViews動態立體捕捉攝影棚」來拍攝併合成虛擬人物影像，用高科技帶讀者走入書中世界、潛入小說場景，是台灣第一個用劇情方式體驗AR的互動劇場，能夠讓360度撥放劇情故事，自由探索書中世界。

第29屆台北國際書展於2021年1月26日展出至31日，本屆不分館展出，一版性展覽與童書展覽合併於台北世界貿易中心一館展出。