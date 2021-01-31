台宗教團體「女聖師」廣西打死信徒逃回台被捕　獲准100萬元保釋

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-31 16:15

台灣一名年過六旬的女子林欣月，自稱「女聖師」並成立宗教團體，涉嫌教唆幹部凌虐15名被害人，2019年更在廣西涉嫌殺死一名信徒後逃回台灣，另有1名信徒被打到雙眼失明。 據中央社報道，林女經6次延遲收押，台中地方法院日前裁定，以100萬元（新台幣，下同，約合27.7萬港元）具保停押（意為保釋、停止羈押）。

組織首腦林欣月（中）被捕。（電視片段）

綜合台灣傳媒報道，林欣月曾經是台灣省政府約聘人員，退休後接觸到宗教社團，於2008年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」的宗教團體，並擔任負責人，2015年更名為「中華日行一善學會」。該團體在兩岸共有3處道場，信眾估逾百人。首腦林欣月被尊稱為「阿母」、「聖師」，其下則為「長老」、「副長老」、「道長」、「堂主」、「道師」、「三才」等幹部。

林女自2012年2月起，為強化加入團體的成員服從領導權威，向成員收取道務基金、開荒基金、助班費、報恩金及敬師金等名目費用；成員若不服從，即假藉「借竅驅魔」為由，指使幹部辱罵或肢體毆打成員；成員若欲脫離組織，便教唆幹部以言語謾罵、肢體拉扯等方式阻止。

警方發現，林婦以「身上有髒東西」洗腦信眾，並建立「罪犯守則」要信眾遵守，包括「一、只能透過獄卒講話；二、不准洗澡、上2樓；三、手腳綁起來；四、不可藉著聖師耍特權；五、不許與他人交談；六、未經允許不能吃飯」，若違反就會慘遭旁人持棍棒猛毆凌虐。

林女或其他幹部等人，以不服管教、遭成員質疑等原因，先後在廣西南寧、台灣南投縣國姓鄉的道場，陸續教唆其他幹部對15名成員施暴，其中有6名被害人為未成年少年。其中，方姓婦人因不認同林女管理方式，雖曾擔任三才幹部職務，對於林女下達的指令不願服從，引發林女不滿，以「野心很大」、「想要當女王」、「三才借竅」為由，於2019年3月1日晚間，在廣西的道場教唆其他幹部將其凌虐致死，林女翌日搭機逃回台灣。

警方繳獲的棍棒。（網上圖片）

台灣警方2019年8月將林女逮捕，並救出19名受害者，但還有多少失聯失蹤的受害人則難以統計。台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，檢方當時向法院二度聲押林女才獲准，林女於是被關押在台中看守所等候應訊，但她對任何問題都矢口不承認。

據最新消息，由於一審以6次延押為限，林女去年12月初羈押期滿後，法院裁定林女以新台幣100萬元（約合27.7萬港元）具保停押（意為保釋、停止羈押），並1天2次定時到派出所報到，而林女則以有就醫需求無法配合定時報到為由聲請變更處分，法院於25日裁准，改為每日上午及下午各報到1次。

（綜合報道）