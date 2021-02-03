「亞太國會議員聯合會」年會落幕　台立法院長游錫堃視像出席

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-03 16:30

台灣外交部周三（3日）發出新聞稿表示，「亞太國會議員聯合會」（APPU）第84屆理事會暨第50屆年會於2月2日至3日以視像形式舉行，主題為「新冠肺炎防疫及社經活動再生」。 新聞稿指出，台灣立法院長游錫堃與國民黨立委温玉霞分別以上屆年會及理事會主席身分進行開幕致詞，日本首相菅義偉以預錄影片方式，預祝大會成功及感謝APPU各成員對2011年日本311地震的幫助及支持。

除了台灣和日本外，此次會議還有庫克群島、基里巴斯、馬紹爾群島、瑙魯、菲律賓、所羅門群島、泰國、東加及圖瓦盧與會。

游錫堃致詞表示，過去一年來台灣上下一心，團結抗疫，同時也與國際友邦攜手合作，傳達「Taiwan Can Help」（台灣可以幫忙）的善意，呼籲印太區域各國在平等互惠交流下打造緊密堅實的同盟關係，才能有效抵禦極權國家宰制亞太地區的野心。

温玉霞致詞指出，台灣記取2003年沙士（SARS）的慘痛教訓，將其成功運用在對付新冠肺炎疫情，透過政府、私部門及民眾三方共同努力，台灣的防疫成績得到全世界的高度肯定與讚賞。

台灣外交部稱，台灣代表團由民進黨立委范雲擔任報吿發表人，強調台灣秉持「即時因應」、「超前部署」、「公開透明」與「團結一致」四大原則，以特有的公共衛生醫療體系、民眾配合度、民主精神與科技實力，形成國際矚目的「台灣防疫模式」。

與會的台灣民眾黨立委高虹安則代表台灣籲請各國支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）。對此，日本代表團表示，處理全球醫衛議題上確實不應造成包括台灣在內的地理真空。

本屆年會最終決定由基里巴斯舉辦APPU下（51）屆年會暨下（85）屆理事會，具體時間、地點及主題則待日後確認。