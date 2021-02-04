「雞排妹」鄭家純尾牙騷遭性騷擾　婦團指企業應更有性別敏感度

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-04 11:00

台灣藝人「雞排妹」鄭家純近日自爆上月底主持尾牙時遭廠商老闆及演出歌手性騷擾，引發外界熱議職場性騷擾現象。 對此，台灣有婦女團體周二（2日）表示，多數受害者遇上職場性騷擾時會選擇隱忍盼安全退場，企業應更有性別敏感度。

雞排妹上月30日在Facebook發文稱，自己工作尾牙工作期間，在台上被老闆要求提供作「特別表現」，之後台下員工起鬨要她親老闆，在場更有藝人捷足先登，「在台上伸手吃我豆腐」。事件曝光後，公關公司替尾牙公司老闆解畫指其應該只是想炒熱氣氛，不過現代婦女基金會教育宣導部主任劉容任表示，顯然該企業沒有性別意識且性別敏感度不足，不該以炒熱氣氛來做理由。

劉容任表示，事主（雞排妹）的回應與一般職場性騷擾受害者相同，即除非忍無可忍，否則都不會立刻採取反擊，而是先把眼前工作結束，讓自己安全退場。根據基金會過去接到的諮詢，多數投訴的初衷皆是想讓行為人警惕，而今次事主後續也願意發聲，非常值得鼓勵。

劉進一步指出，涉事公司明顯性別敏感度不足，現時聯合國永續發展指標要求企業把性別平等指標納入，台灣的法規也有要求各機關、各團體等必須有性別平等相關課程，而許多公司都是出事被申訴後，始知性騷擾範圍原來涵蓋言語、網上訊息等，並非只限定肢體接觸，因此建議企業了解相關事件、法規，以免類似事件再發生。

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（中央社）